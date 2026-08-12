L'Argentin Julian Alvarez, attaquant de l'Atlético Madrid, s'est entretenu avec son compatriote et entraîneur Diego Simeone, avant la séance d'entraînement du club madrilène ce mercredi, afin d'expliquer son désir de quitter les rangs des Colchoneros.

Plusieurs rapports de presse ont indiqué qu'Alvarez pousse fortement pour rejoindre le Barça lors de l'actuel mercato estival, tandis que l'Atlético Madrid tient à conserver ses services.

Alvarez a déclaré, lors de sa participation avec la sélection argentine à la Coupe du monde 2026, son désir de quitter l'Atlético Madrid pour réaliser son rêve, ce qui a suscité la colère des dirigeants des Rojiblancos et les a poussés à insister sur son maintien.

Simeone avait précisé sa position samedi dernier, avant le match amical contre Manchester City, en déclarant : « La situation est tout à fait claire, le club a pris une décision que Miguel Ángel (Gil Marín, le directeur exécutif du club) a expliquée de manière détaillée. Nous sommes très heureux de Julian et, sur le plan sportif, nous l'aiderons à continuer à évoluer et à progresser, et à nous rendre la pareille pour tout ce qu'il nous a apporté au cours des deux dernières années, ce qui a été considérable. »

Selon le journal « Mundo Deportivo », Simeone et Julian sont arrivés très tôt au centre d'entraînement, et l'entraîneur a accueilli les joueurs qu'il n'avait pas encore vus, dont Alvarez, Baena et Llorente, ce qui est habituel après les vacances.

À ce moment-là, une conversation a eu lieu entre Alvarez et Simeone, au cours de laquelle l'attaquant a expliqué la situation à l'entraîneur, qui compte sur le joueur pour la saison prochaine.

Selon les sources du journal catalan, l'échange a été cordial, mais l'entraîneur argentin a insisté sur le fait que la décision revient au club et qu'en tant qu'entraîneur, il ne peut apporter son aide que sur le plan sportif.

Quant à Julian Alvarez, il était accompagné de ses deux représentants, Fernando Hidalgo et Sergio Díaz, présents à Madrid avec l'attaquant pour tenter de régler son avenir, bien que l'Atlético Madrid rejette toujours totalement l'idée.