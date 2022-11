Deschamps, Tchouaméni et toutes les déclarations après France - Australie

La France a étrillé l'Australie pour son entrée au lice au Mondial. Retrouvez toutes les déclarations.

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur TF1) « Oui, victoire avec la manière. Même si on a été refroidis au début, on a fait tout ce qu’il fallait après. Et en 2e on aurait pu avoir un score plus large. Mais on a mis beaucoup de bonnes choses. Même si l’Australie y a laissé du physique, je n’enlève rien au mérite des joueurs. Lucas Hernandez ? Il doit faire des examens, mais ça me semble assez grave. Forcément, c’est le grand point noir de ce soir ».

Adrien Rabiot (milieu de terrain de l’équipe de France sur TF1) :

« On était excités à l’idée de commencer. Ce n’est jamais simple, et on a fait un bon match collectivement. Et c’est de bon augure pour la suite. Entame parfaite, on a été secoués au début mais on a tout de suite réagi. Puis on a fini le travail en 2e période et on a pu gérer aussi. Soirée superbe. Personnellement ? Je suis content d’avoir marqué, d’avoir offert la passe et aussi du travail de toute l’équipe. On a bien réagi. C’est la force du groupe. Giroud ? On en a parlé il y a quelques jours et je lui ai dit que si j’avais la possibilité de lui offrir un but je le ferai. Et c’était la meilleure option je crois. ».

Olivier Giroud (attaquant de l’équipe de France sur TF1) :

« Sur le but, Lucas (Hernandez) se fait mal. Et on a une grosse pensée pour lui. J’aimerais décider ce match à lui, car on perd notre collègue sur la compétition. Mon record ? C’est une immense fierté évidemment de pouvoir égaler Titi une légende du foot français. J’espère ne pas m’arrêter là. Aider mes partenaires pendant la compétition et finir leur boulot. C’était une soirée idéale pour moi et le collectif. ».

Dayot Upamecano (défenseur de l’équipe de France sur TF1) :

« Avec Ibou (Konaté), on a joué presque quatre ans ensemble. On a une bonne entente. On a pris un but ce soir, et on va essayer de corriger nos erreurs et faire mieux lors du prochain match. L’objectif était surtout d’en prendre le moins possible ».

Aurélien Tchouaméni (milieu de terrain de l’équipe de France sur TF1) : « Oui, forcément ravi. On voulait gagner le 1er match, c’est chose faite. L’entame compliquée nous a fait du bien. On a su mettre le bleu de chauffe et montrer nos qualités ensuite. A la mi-temps, il nous a dit de faire attention. On a su continuer à produire notre jeu. Notre objectif 1er est de se qualifier pour les 8es. On a gagné une bataille, faudra gagner la suivante. Pour moi, c’était mon 1er match de Coupe du monde et pour d’autres aussi, et je pense qu’on s’en est bien sortis ».