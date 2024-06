Deschamps, Rabiot et les réactions après France – Pologne

Didier Deschamps et ses joueurs se sont exprimés après le nul entre l’Equipe de France et la Pologne, mardi.

L’Equipe de France était aux prises avec la Pologne mardi soir, à l’occasion de la troisième journée de l’Euro 2024. Alors que Kylian Mbappé les avait bien lancés sur un penalty à la 56e, les Bleus ont concédé l’égalisation à la 79e sur un autre penalty de Robert Lewandowski. Avec ce match nul, les hommes de Didier Deschamps terminent deuxièmes et ont déjà une idée de leur adversaire en 8es de finale. Le sélectionneur français a d’ailleurs livré ses impressions au terme de la rencontre tout comme certains de ses joueurs.

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur BeIN Sports) :

« Non, ce n’est pas être frustré. Evidemment qu’on cherchait la 1e place. Pour cela, il fallait gagner. A partir du moment où on n’a pas gagné, on n’a pas pu l’obtenir. Il faut l’accepter évidemment, même si on a fait ce qu’il fallait en ayant eu les occasions. Il faut apprécier ce qu’on a fait. On est qualifiés. On sait au moins quand on jouera. Le premier objectif est atteint. Une nouvelle compétition commence. Des regrets ? Vous vivez avec. On a fait ce qu’on pouvait faire, on aurait pu mieux faire en termes d’efficacité. Se mettre à l’abri aurait été mieux mais on n’a pas été capables de le faire ».

L'article continue ci-dessous

Adrien Rabiot (milieu de terrain de l’équipe de France sur BeIN Sports) :

« On n’a pas mis assez pour gagner. Il faudra se contenter de la 2e place. Le gardien a été bon et leur équipe aussi. On a eu une belle opposition. On doit faire beaucoup mieux ça. On a le problème d’efficacité, mais ça reste positif. On finit deuxième. »

Bradley Barcola (attaquant de l’équipe de France sur BeIN Sports) :

« C’est vrai que c’est décevant. Moi je suis content pour ma première. On aurait pu faire mieux devant le but. On s’est fait avoir car on n’a pas mis le deuxième. Moi, je me suis senti bien. J’ai appris ma titularisation hier soir. J’ai abordé ce match comme j’aborde tous les matchs. Titulaire jusqu’au bout ? Bof, j’espère juste gagner ».