Dembélé décevant, Mbappé décisif...les notes de France – Pologne (1-1)

L’Equipe de France a été accrochée par la Pologne, mardi soir. Voici les notes des joueurs tricolores ayant pris part à ce match.

Après son nul face aux Pays-Bas, l’Equipe de France a encore manqué de prendre trois points lors du dernier match de poule. Dans contenu par contre, c’était le meilleur match des Bleus depuis le début de l’Euro 2024. Toujours aussi imprécis devant les buts, les hommes de Didier Deschamps ont montré beaucoup d’envie sur le terrain.

Belle prestation dans l’ensemble avec certains joueurs qui ont confirmé leur bon début de compétition. D’autres par contre, ont manqué de rectifier le tir même s’ils ont montré plus d’envie lors de ce match. Ci-dessous, découvrez nos évaluations des joueurs français ayant pris part à cette confrontation.

Maignan (6) : Contrairement aux deux premiers matchs, le portier de l’AC Milan a eu beaucoup de travail face à la Pologne. Ses arrêts en début de match ont été décisifs et ont permis de rassurer sa défense. Son énorme match a été entaché par le penalty encaissé après l’annulation du premier qu’il avait arrêté.

Koundé (5) : Il a réalisé un bon match défensivement et pas plus. Ses montées n’ont pas donné grand-chose puisque ces centres n’ont pas souvent trouvé preneur. Le défenseur du Barça est dans la lignée de ses deux premiers matchs dans la compétition.

Upamecano (6) : Son duo avec Saliba lui réussit bien depuis le début de l’Euro. Moins rapide que le défenseur d’Arsenal, il a misé sur sa force physique pour couper les attaques polonaises. Il est par contre fautif sur le penalty de la Pologne.

Saliba (7) : Encore un gros match de l’ancien joueur de Marseille. Solide défensivement, il a écœuré les attaquants adverses. Très propre, le Gunner a encore réalisé un match parfait ce soir et est bien parti pour s’installer dans la défense de l’Equipe de France.

Hernandez (6) : Il a été très volontaire sur le terrain ce soir. Hormis quelques ratés derrière, le Milanais s’est aussi montré bon dans son couloir gauche. Ses montées par contre n’ont pas été fructueuses puisqu’il a souvent manqué de lucidité dans la dernière passe.

Tchouameni (6) : Discret en début de match, le milieu de terrain du Real Madrid est monté en puissance au fil des minutes. Il a surtout été étincelant défensivement où il devait couvrir les montées de N’Golo Kanté. Si ses prises de risques offensives n’ont rien donné, ses replis défensifs ont permis à la défense de se donner un peu d’air. Il a été remplacé à la 80e minute par Youssouf Fofana (non noté).

Kanté (7) : Etincelant comme d’habitude, il était encore partout sur le terrain. Couvert par Tchouameni, le milieu de terrain d’Al-Ittihad, est monté à plusieurs reprises pour apporter le surnombre devant et s’est même offert quelques situations de but en première mi-temps. Ce qui ne l’a pas empêché d’assurer à perfection son rôle défensif. Il a été remplacé à l’heure de jeu par Camavinga (non noté).

Rabiot (5) : Il a été un peu plus discret que d’habitude. Repositionné au milieu de terrain, le sociétaire de la Juventus a préféré très simple. Propre dans ses interventions défensives, il a souvent manqué d’apporter la vitesse sur les actions offensives. Remplacé par Griezmann (non noté) à l’heure de jeu.

Dembélé (5) : Très percutant, l’ancien joueur du Borussia Dortmund qui faisait son retour au Signal Iduna Park, a fait vivre un enfer à la défense polonaise avec ses courses balle aux pieds et ses dribbles. Il a été par contre imprécis face au but malgré ses prises de risque. Le Parisien était quand même à l’origine du penalty transformé par Kylian Mbappé. Remplacé par Kolo Muani (non noté) à la 85e.

Mbappé (7) : Le masque n’a visiblement pas altéré sa vision. Le capitaine des Bleus s’est montré dangereux durant tout le match. Ses appels et ses courses ont donné le tournis à la défense polonaise. Buteur sur penalty, il permet à l’Equipe de France d’obtenir le point du nul.

Barcola (6) : Titulaire surprise face à la Pologne, la pépite française a répondu aux attentes. Très remuant sur le côté gauche, l’attaquant du PSG a mis en danger à plusieurs reprises en première mi-temps. Il aurait même pu marquer s’il avait été plus juste devant les buts. Discret en seconde période, il a été remplacé à la 60e par Olivier Giroud (non noté).