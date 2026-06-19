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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Deschamps prépare une surprise pour l’Irak

France vs Irak
France
Irak
Coupe du monde
B. Barcola
Désiré Doué
France
Irak
É.-U.

Les Coqs partent grands favoris pour le titre.

L'équipe de France peaufine son préparation en vue de son match face à l'Irak, mardi prochain, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde. Didier Deschamps devrait opérer quelques ajustements mineurs dans le onze de départ victorieux du Sénégal (3-1) lors de l'ouverture.

Selon le journal français L’Équipe, le sélectionneur n’envisage pas de révolutionner son onze, mais il pourrait aligner Bradley Barcola d’entrée en attaque, en remplacement de Désiré Doué.

L’ancien Lyonnais, auteur du deuxième but des Bleus après son entrée à la 87^e minute à la place d’Ousmane Dembélé, a apporté un plus indéniable durant ses quelques minutes sur la pelouse. Un impact qui lui donne l’avantage sur Doué, dont le niveau de jeu a fléchi après un départ prometteur avant de céder sa place à Ryan Cherki.

Si son style, basé sur les percussions, ne paraît pas, a priori, le plus adapté face à une défense irakienne attendue compacte, le staff technique valorise ses qualités uniques, différentes de celles de ses partenaires, dont les déplacements s’étaient parfois croisés contre le Sénégal.

En revanche, malgré une performance jugée insuffisante contre le Sénégal, Ousmane Dembélé devrait conserver sa place dans le onze, le staff technique ne remettant pas en cause son statut de pilier.

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Les Bleus visent une victoire qui leur assurerait presque la qualification pour le deuxième tour et, surtout, une place favorable au classement du groupe, afin d’éviter des déplacements trop longs vers le Mexique ou à travers les États-Unis.

Rappelons que les Bleus ont entamé leur Coupe du monde par une victoire laborieuse contre le Sénégal (3-1) mardi dernier, rencontre marquée par des lacunes défensives et un manque de fluidité offensive que Deschamps cherche à corriger avant le prochain rendez-vous.

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