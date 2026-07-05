Deschamps : « Le Paraguay a utilisé toutes les ruses… et j’ai demandé aux joueurs de protéger Mbappé »

Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a souligné la rudesse du duel physique imposé par le Paraguay en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Inquiet pour sa star Kylian Mbappé, il a qualifié la rencontre de « bataille acharnée ».

Les Bleus l’emportent 1-0 grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé en seconde période, au terme d’une rencontre ponctuée d’interruptions multiples et disputée sous une chaleur accablante, tandis que le Paraguay, auteur de tacles appuyés et d’erreurs tactiques, a tenté de perturber le jeu français.

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Dans des déclarations à la presse rapportées par l’agence « Reuters », Didier Deschamps a expliqué qu’il avait demandé aux joueurs les plus costauds de protéger le capitaine de l’équipe nationale dans les dernières minutes, lorsque le Paraguay a commencé à mettre la pression pour égaliser.

Deschamps a déclaré : « J’ai demandé aux joueurs les plus costauds de se placer autour de Kylian en fin de match, car ils allaient le faire tomber… Ça n’a pas été facile, ils ont utilisé toutes les ruses possibles… Ce n’est pas le genre de football qui attire les spectateurs dans les stades, mais ils ont bien défendu. »

Il a ajouté : « Les matchs sont toujours difficiles contre ces équipes venues d’Amérique du Sud. »

De son côté, Mbappé a souligné que l’équipe de France était parfaitement préparée à ce genre de matchs physiques et qu’elle avait prouvé sa capacité à s’adapter au style imposé par l’adversaire.

La star du Real Madrid a déclaré : « Nous savions à quel type de rencontre nous allions être confrontés. Si nous devons jouer avec puissance, nous en sommes capables… Nous pouvons pratiquer un football peu esthétique. Ils pensaient que nous allions arriver en costume-cravate, mais nous étions bien préparés physiquement. »

Grâce à ce succès, les Bleus retrouveront le Maroc en quarts de finale, après la victoire des Lions de l’Atlas face au Canada (3-0).