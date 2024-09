Deschamps, Koundé et les réactions après France – Belgique (2-0)

Didier Deschamps et ses joueurs se sont exprimés après la victoire de la France contre la Belgique, lundi.

L’Equipe de France était aux prises avec la Belgique, lundi soir à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue des Nations. Trois jours après la débâcle contre l’Italie (1-3), les Bleus n’ont pas manqué ce rendez-vous et se sont imposés face aux Diables Rouges (2-0). Une victoire réjouissante pour Didier Deschamps et ses joueurs dont Jules Koundé qui ont livré leurs impressions au terme de la rencontre.

Jules Koundé (défenseur de l’équipe de France sur TF1) : « On a fait bon match, un match solide. Le but nous a fait du bien et on a globalement maitrisé. On aurait pu marquer davantage. C’était important de prendre les 3 points. On n’était pas inquiets, mais frustrés. On n’avait pas mis tous les ingrédients contre l’Italie et aujourd’hui c’était mieux ».

Manu Koné (milieu de terrain de l’équipe de France sur TF1) : « On voulait repartir de plus belle. On n’a pas fait ce qu’il fallait contre l’Italie. On devait avoir une réaction et on est très contents. Là, on va repartir en club pour bosser. Ma titularisation ? C’est ce que j’aime, prendre du plaisir, avoir la balle. L’équipe m’a mis en confiance et j’arrive à supporter la pression. Je me concentre à faire ce que j’ai à faire et ce qui arrive arrive. C’est une fierté pour moi et ma famille ».

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur TF1) : « La situation était compliquée évidemment avant le match. Jouer la Belgique, avec la qualité qu’elle a... Sur le début du match, on a été fébriles avec quelques pertes de balle. Apres, on a fait beaucoup de bonnes choses collectivement et individuellement. Avec de nouveaux joueurs, qui n’avaient pas l’expérience. Et il y avait des absents. On a eu des réponses positives aujourd’hui que lors du 1er match. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont joué contre l’Italie n’étaient pas à la hauteur, mais c’est bien qu’il y ait eu cette réaction. La solidité défensive retrouvée ? Si je te dis oui, on va dire que je ne pense qu’à défendre. Mais c’est le haut niveau et on a besoin de ça. Ça permet d’avoir plus de sérénité. Mais on a fait aussi des choses intéressantes dans l’animation offensive, avec un bloc plus bas. Dès qu’on éliminait les premières lignes, il y avait des autoroutes.

Les sifflets ? Si ça me touche ? Je ne vais pas dire que je suis avec né avec. C’est ma responsabilité. Moi, je suis en immersion par rapport à tout ce qui se passe. C’est comme ça. Ça n’a pas d’influence sur moi. Qu’il y ait des gens qui soient mécontents, pourquoi pas qu’ils manifestent. Mais quand ils sont sur le terrain, je ne crois pas que ça soit pour le bien de l’équipe de France ».

Ousmane Dembélé (attaquant de l’équipe de France sur TF1) : « Mon but ? Ça fait plaisir, surtout qu’en 1e période on m’a dit de finir les actions. J’ai décidé de tirer. Je savais que j’allais avoir une opportunité. Il fallait cadrer. On dit que je suis trop généreux et que je cherche tout le temps la passe. On me le rabâche tout le temps, y compris en club. J’essaye d’être un peu plus personnel cette saison ».