Deschamps, Hernandez et les réactions après France - Maroc (2-0)

La France a assuré sa place en finale du Mondial en disposant du Maroc. Découvrez les principales réactions d’après-match.

Comme en 2018, l’équipe de France va disputer la finale de la plus belle des compétitions. Les Bleus ont rejoint les Argentins en prenant le meilleur sur le Maroc ce mercredi (2-0). Une victoire qui a comblé de bonheur Didier Deschamps et ses hommes. Après le match, ils ont exprimé leur satisfaction, tout en se projetant sur le grand rendez-vous de dimanche prochain.

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur TF1) : « De l’émotion, de la fierté. Evidemment, c’était une manche importante aujourd’hui. Y en aura une dernière. Ça fait un mois qu’on est ensemble, et ce n’est jamais simple. Ça a été du bonheur et le groupe est récompensé »

Sur BeIn Sports : "Moins de maitrise ? Vous voyez toujours le négatif. Il y a l’adversaire, il est survolté et il n’est pas là par hasard. Et quand on fait les choses moins bien, on se met en difficulté. On a droit de l’être, sans rien lâcher. Avec quelques corrections, on a mieux maitrisé".

Théo Hernandez (défenseur de l’équipe de France sur TF1) : « C’est incroyable. Jouer deux finales de suite, c’est incroyable. On a fait un grand boulot. C’était dur, mais on est en finale. On sait que c’est un grand match, on va bien travailler. Mon frère, j’espère qu’il sera là pour la finale. C’est un moment vrai incroyable ».

Emmanuel Macron (président de la république Française en zone mixte) : « Il n’y a jamais deux sans trois. Didier Deschamps est toujours là, avec sa baraka et son talent. On va ramener la coupe. Cette équipe de France ma rendu très fier. On a vu une génération mature, qui a fait un travail incroyable. Giroud a été incroyable, Griezmann a été d’une générosité inouïe. Randal Kolo Muani, qui rentre et deux minutes après il marque. Hernandez, qui est extraordinaire avec sa reprise. Cette jeune génération nous ont rendus immensément fiers. Lloris a aussi été au rendez-vous. Je veux que les Français profitent de ce bonheur simple. Et les Marocains ont fait un très bon parcours, ils n’ont pas à rougir. Je serai là dimanche ».

Walid Regragui (sélectionneur du Maroc sur TF1) : « On a donné le maximum, c’est le plus important. On a eu quelques blessés. C’était un peu trop pour nous. Mais ceux qui sont entrés ont donné le maximum. On a été au bout du bout. Et contre la France, la moindre erreur se paye cash et il y a eu déchet technique. Bravo à eux, et ça n’enlève pas tout ce qu’on a fait avant ».

Youssouf Fofana (milieu de terrain de l’équipe de France sur BeIn Sports) : « C’est dommage que Rabiot ne soit pas avec nous pour fêter ça. Mais je pense qu’il sera la dimanche. Ça n’a pas été facile de le remplacer car il est en pleine bourre. Mais je savais que j’avais à faire. Avec le soutien de l’équipe, on a travaillé ensemble et ça nous a bien réussi. Pour l’instant, je ne me rends pas trop compte. Ce sont mes proches et les messages que je vais recevoir, qui vont me faire réaliser. Je ne me rends pas compte que je vais jouer une finale ».

Randal Kolo Muani (attaquant de l’équipe de France sur BeIn Sports) : « C’est un rêve de gosse. Je sus encore dans mon rêve. On y a tous cru et on peut être fier de nous. On a su être très forts défensivement et mettre ce 2e but pour tuer le match. Si je réalise ? Non, c’est un truc de malade qui est en train de se passer. Mais je suis très fier, de mes coéquipiers aussi. J’espère qu’on va rentrer avec la Coupe. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Il faudra l’aborder avec beaucoup d’envie et de concentration ».

Hugo Lloris (gardien de l’équipe de France sur BeIn Sports) : « Si on s’en rend compte ? Pas vraiment. Déjà c’était l’objectif avant le match de ce soir, de s’imposer. On a tellement souffert qu’on sort du match vidé. Mais satisfait du travail accompli. Et on se donne une opportunité en or, de faire entrer l’équipe de France dans l’histoire du football. Même si tout n’a pas été parfait, on a été forts lors des moments importants. Il faut profiter de cette soirée, et dès demain se mettre en mode récupération. La finale contre l’Argentine ? Y a tout pour une grande finale. C’est une grande équipe. Ils le montrent depuis un moment. Ils ont montré combien ils étaient compétitifs. Et ils ont ce joueur qui a marqué histoire de ce sport. Mais on a les arguments pour répondre aussi. Et il faudra faire basculer la rencontre de notre côté ».