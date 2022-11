Deschamps fragile, Domenech sans pitié

Raymond Domenech trouve que Didier Deschamps est fragilisé par le discours de la FFF et de son président.

En 2010, Raymond Domenech savait que Laurent Blanc avait déjà été signé pour lui succéder avant le Mondial, par le président de la FFF d’alors, Jean-Pierre Escalettes. « Il a(vait) déjà signé (...) Tranquille J’étais libéré… Les joueurs aussi d’ailleurs. Tout le monde est libéré. » Un peu trop libérés d'ailleurs, au vu de l'épisode de Knysna.

Le même scénario est en train de se produire, avec les récents propos de Noël Le Graët. Le boss de la FFF affirme publiquement sur Didier Deschamps sera limogé si les Bleus n'atteignent pas les demi-finales du prochain Mondial.

« J’ai connu ces moments-là, cette situation. Quand les joueurs savent que c’est un autre qui viendra, quelque part on enlève une part de responsabilité au sélectionneur. Je pense qu’il aurait été plus simple de dire, il re signe deux ans et on met une clause dedans pour dire que s’il n’est pas en demi-finale, on n’est pas obligé de le raconter à tout le monde, la clause ne tient pas pour les deux ans. Je trouve que c’est fragilisant. », a analysé Domenech pour la chaîne L'Equipe, lui qui connaît bien la situation et les enjeux...