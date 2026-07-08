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Deschamps espère un arbitrage équitable pour le match du Maroc, comparable à celui des rencontres Égypte-Argentine

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L'entraîneur français a salué la performance de l'arbitre lors de la rencontre Égypte-Argentine.

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a salué la prestation de son compatriote François Litxer, arbitre du match Égypte-Argentine lors de la Coupe du monde 2026, avant la rencontre contre le Maroc en quarts de finale.

Le Maroc défiera la France jeudi au Gillette Stadium de Boston (États-Unis) pour lancer les quarts de finale de la Coupe du monde.

La FIFA avait précédemment désigné l’Argentin Facundo Tello pour officier lors de cette rencontre, tandis que Litxer avait dirigé le match Égypte-Argentine.

Ce choix a provoqué une vive polémique en France et en Argentine, notamment en raison de la rivalité historique entre les deux nations, exacerbée par leur finale de Coupe du monde 2022 au Qatar, remportée aux tirs au but par les « danseurs de tango ».

Deschamps a clarifié sa position en conférence de presse, diffusée par Radio Monte-Carlo : « Mon adversaire, c’est le Maroc, pas l’arbitre. »

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Il a ajouté : « J’espère que l’arbitre (Facundo Tiu) sera à la hauteur de M. Litxer et de ses assistants lors de l’autre match (entre l’Égypte et l’Argentine). »

L’arbitre français avait suscité la polémique lors du huitième de finale Égypte-Argentine, remporté 3-2 par les « danseurs de tango » après avoir été menés 2-0.

Hossam Hassan, sélectionneur de l’Égypte, a vivement critiqué les décisions de l’arbitre français, accusant la FIFA de vouloir maintenir l’Argentine dans la compétition par le biais d’erreurs d’arbitrage à motivation commerciale.

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