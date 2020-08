Deschamps couvre Camavinga d'éloges

Au micro de Téléfoot l'émission, le sélectionneur tricolore a couvert le jeune prodige rennais d'éloges.

Appelé en équipe de pour les prochains rendez-vous en , Eduardo Camavinga est en feu, lui qui s'est rendu l'auteur d'un sublime but samedi soir en championnat.

A seulement 17 ans, le prodige du promet énormément et Didier Deschamps ne se méprend pas sur son immense potentiel.

"Il a quelque chose en plus, il est très jeune. Tout semble plus facile pour lui, a encore analysé le sélectionneur avant de le mettre en garde. Il faut être vigilant. Son entraîneur Julien Stéphan l’est. Cela vient tôt, peut-être trop tôt mais c’est la situation qui a fait que j’ai préféré le prendre. Je sais qu’il a le potentiel pour y être et s’installer en équipe de France", a ainsi louangé DD, qui a également évoqué les aléas de sa fonction.

"Il y a des impondérables et le dernier, c’est le test positif de Paul Pogba. La situation sanitaire reste toujours l’essentiel. Il faut s’adapter donc c’est plus compliqué et plus complexe."