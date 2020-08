Nzonzi veut jouer les grands frères pour Camavinga

Steven Nzonzi compte apporter son expérience à la pépite Eduardo Camavinga, récemment sélectionné en équipe de France.

Sélectionné en équipe de et auteur d'un but sensationnel contre , samedi (2-1), Eduardo Camavinga épate.

Et Stephen Nzonzi le voit aller beaucoup plus loin, lui qui se dit disposé à jouer les grands frères et à prendre le jeune milieu rennais sous son aile.

Le champion du monde tricolore compte bien aider la jeune pépite dans son processus d'intégration :

« Je pense que c’est bien aussi pour lui que je sois là. On sera deux à représenter Rennes. C’est une bonne chose. C’est sa première, ça va être bien d’être là aussi pour lui. La rentrée qu’il fait à était très intéressante. Là, il fait tout le match, qui n’est pas facile. C’est un très bon joueur, appliqué, qui est à l’écoute aussi. On peut voir aussi qu’il est très costaud pour son jeune âge. Il a déjà un gabarit et une puissance qui sont très intéressants pour la suite », a glissé Nzonzi devant la presse samedi.