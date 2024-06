Deschamps balance sur le masque de Mbappé

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a admis que Kylian Mbappé avait été gêné par son masque lors du match nul contre la Pologne

La France a terminé sa campagne de groupe à l'Euro 2024 par un match nul 1-1 contre la Pologne mardi. Kylian Mbappé a marqué pour son retour à la compétition, après s'être cassé le nez lors du match d'ouverture contre l'Autriche, mais un penalty de Robert Lewandowski a permis à la Pologne d'arracher le match nul. Ce résultat permet à la France de terminer deuxième du groupe D derrière l'Autriche, tandis que les Pays-Bas terminent à la troisième place.

Le retour de Mbappé sera une bonne nouvelle pour la France et ses espoirs de remporter le tournoi, la star du Real Madrid portant un masque pour protéger son nez cassé. L'attaquant avait été prévenu avant le match par Lewandowski que le port d'un masque pouvait "ralentir un joueur" et Deschamps a admis que cela avait affecté sa star mardi.

Mbappé gêné par son masque

Il a déclaré aux journalistes : "Je l'ai trouvé très bon sur ses appuis, mais il faut qu'il s'habitue à son masque. Quand il transpire, ça lui pique les yeux et il doit s'essuyer les yeux, mais il a toujours envie de jouer et ce match va lui faire du bien".

Deschamps a également estimé que son équipe méritait de terminer à la deuxième place du groupe : "Je ne suis pas déçu, sincèrement pas du tout. On a fait ce qu'il fallait, on s'est créé beaucoup d'occasions et on a mené au score. Nous avons essayé jusqu'à la fin. Nous sommes là où nous voulons être. Nous étions dans un groupe très difficile : L'Autriche a perdu contre nous et a gagné contre les Pays-Bas. Nous méritons d'être deuxièmes, c'est une nouvelle compétition en 16e de finale. Il est évident que nous devons nous améliorer, marquer plus de buts. Mais pour être honnête, j'aurais été plus inquiet si nous avions eu moins d'occasions de marquer."