Deschamps absent lors du France - Danemark

Endeuillé par la disparition de son père, Didier Deschamps ne sera pas présent sur le banc des Bleus à l’occasion du match contre le Danemark.

Didier Deschamps, le sélectionneur tricolore, faussera compagnie à ses hommes, vendredi soir à l’occasion du premier match de la Ligue des Nations prévu contre le Danemark. Il est retenu pour des raisons familiales.

Didier Deschamps a appris une triste nouvelle mardi. Il a été informé de la disparition de son père, Pierre Deschamps. Le patron tricolore a alors délaissé ses troupes pour rentrer en Bayonne, retrouver ses proches.

« Montrer au coach qu’il peut compter sur nous »

C’est Noël Le Graët, le président de la fédération, qui a communiqué aux médias à ce sujet. « C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris la disparition du père de Didier ce (mardi) matin. Didier est allé rejoindre ses proches et je l'assure de toute mon amitié et de mon soutien dans cette épreuve », a-t-il déclaré. En l’absence du maitre des lieux, c’est Guy Stéphan qui a dirigé les différentes séances d’entrainement. Et, il sera donc préposé coach principal lors de cette sortie face aux Danois.

L'article continue ci-dessous

Qu’est-ce que cela change pour les joueurs ? La question a été posée à Hugo Lloris en conférence de presse ce jeudi. « Guy nous met dans les meilleures conditions. Forcément, il nous manque le leader principal. Demain, son absence sera particulière. Mais, de notre côté, on doit réaliser un grand match. Car on a des ambitions. Et aussi vis-à-vis du coach, pour montrer qu’il peut compter sur nous. Et même si on aura une pensée pour lui, nos têtes seront bien concentrées sur cette rencontre », a assuré le capitaine.

Stéphan : « Il faut respecter sa douleur »

Stéphan, lui-même, est passé aussi devant les journalistes. Il a d’abord eu une pensée envers son ami : « Je l’ai régulièrement au téléphone depuis mardi. Il est évidemment touché par le deuil qui le frappe, mais il est costaud et est solide. Il ne sera pas là demain et revendra prochainement. Il faut respecter son deuil et sa famille a évidemment besoin de lui ».

Concernant le travail effectué pendant la semaine et sans le maitre des lieux, l’ex-entraineur de l’OL a confié : « On a préparé le match en amont, avant la rassemblement, au début et on en parle encore fréquemment. C’est quelque chose qu’on a anticipé. Malheureusement, il n’est pas là, mais il faut respecter sa douleur. On a cherché avec le staff à assurer la continuité. C’est ce qu’il m’a demandé. Les séances ont été de bonne qualité, malgré une saison harassante pour beaucoup ».