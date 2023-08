Descente aux enfers pour Rubiales après l'affaire du baiser

La pression sur Luis Rubiales, le président de la Fédération espagnole de football (RFEF), ne cesse de croître après une semaine de scandale.

L'incident déclencheur a été son baiser sur les lèvres de la joueuse espagnole Jenni Hermoso après la victoire de l'équipe en finale de la Coupe du monde contre l'Angleterre dimanche.

Depuis, de nombreuses autres plaintes concernant des comportements inappropriés remontant à plusieurs années ont été déposées, et la pression des associations régionales de football s'accroît.

L'article continue ci-dessous

Les dirigeants des clubs de la Liga qui tiennent leur conférence de presse aujourd'hui sont en grande partie ouvertement contre Rubiales, et les appels à sa démission se font de plus en plus pressants.

Ce qui pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est que la FIFA a ouvert aujourd'hui une procédure disciplinaire à l'encontre de l'administrateur assiégé, en se référant spécifiquement à l'incident survenu lors de la finale.

L'instance dirigeante du sport décidera si Rubiales a enfreint "les règles de base d'une conduite décente" et s'il s'est "comporté d'une manière qui a jeté le discrédit sur le sport du football et/ou la FIFA".

Jusqu'à présent, Rubiales a fait preuve d'une incroyable résistance face aux accusations et aux critiques dont il a fait l'objet. Cependant, il semble désormais inévitable qu'il soit contraint de démissionner face à cette pression écrasante.

On parle d'une démission ce vendredi pour l'homme fort du foot espagnol...