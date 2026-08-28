Les supporters du FC Twente se rendront « normalement » à Leeuwarden dimanche, annoncent les associations de supporters au club dans un communiqué. Ils vont manifester dans la capitale de la Frise contre la décision du SC Cambuur, qui a récemment déterminé que les fans de Twente ne seraient pas les bienvenus dimanche dans le parcage visiteurs.

L’interdiction est liée aux troubles survenus la semaine dernière lors de Cambuur - Feyenoord. Des supporters des Rotterdammers ont lancé des feux d’artifice en direction notamment du public local. Cinq supporters de Cambuur ont été blessés et ont subi des brûlures, des dommages auditifs et des blessures aux yeux.

Feyenoord a, contrairement au groupe de supporters Rotterdam Radicals, clairement pris ses distances avec les événements du Kooi Stadion et a décidé de ne pas emmener de supporters à l’extérieur lors des deux prochains déplacements, contre NEC (5 septembre) et PEC Zwolle (13 septembre).

Cambuur a estimé avoir besoin de plus de temps pour évaluer les événements et a ensuite annoncé que les supporters de Twente ne seraient pas les bienvenus dimanche. Une décision incomprise notamment par l’association de supporters Cambuur Culture, qui la qualifie de « mesure complètement absurde ».

Les fans de Twente ne sont évidemment pas contents non plus. « C’est avec une stupéfaction croissante que nous avons pris connaissance de la décision d’interdire les supporters de Twente à Leeuwarden », peut-on lire dans le communiqué.

« Parce qu’un club/une municipalité n’a pas les choses bien en ordre, nous sommes pénalisés. Cela n’a évidemment aucun sens. Là où Twente va, nous allons aussi. Donc à Leeuwarden également. »

« Si nous ne sommes pas autorisés à assister au match, nous nous rendrons malgré tout à Leeuwarden pour y manifester contre cette décision et pour regarder le match en ville. Nous vous y attendons tous ! À dimanche à Leeuwarden. »

Le FC Twente a commencé la saison d’Eredivisie de manière quelque peu décevante avec trois points en deux matches. L’équipe de John van den Brom espère emporter dimanche à Leeuwarden l’excellent sentiment né de sa qualification pour la Conference League.

Les Tukkers ont été associés vendredi lors du tirage au sort au SC Freiburg (extérieur), à Pafos FC (domicile), à Lincoln Red Imps FC (extérieur), à Kairat Almaty (domicile), à Aarhus GF (extérieur) et au FC Thun (domicile). Cambuur espère prendre contre Twente son ou ses premiers point(s) de la saison.



