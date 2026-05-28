Dès son arrivée au Feyenoord, Dévy Rigaux fixe le ton : « Ça fait partie du métier. »

Dévy Rigaux, le nouvel directeur technique du Feyenoord, renonce pour l’instant à ses vacances. Le Belge de 38 ans l’a annoncé dans le podcast football MIDMID.

Au cours des trois prochaines saisons, il supervisera la politique sportive du stade De Kuip. La fenêtre de transfert néerlandaise s’ouvre le lundi 22 juin et se clôt le lundi 1^(er) septembre à 23 h 59.

Rigaux, qui a récemment fêté le titre de champion de Belgique avec le Club Bruges, n’a pas le temps de souffler : « Non, je ne suis pas en vacances pour l’instant. C’est une période où les directeurs techniques prennent de toute façon peu de vacances. »

« Ma femme part en Espagne cet été, car c’est de là qu’elle vient. Elle y passe quelques semaines et j’essaierai bien de la rejoindre une fois, le téléphone à la main et en maillot de bain, mais je fais ça depuis des années. »

« C’est le métier qui veut ça. Je n’ai pas non plus à être à la Coupe du monde. Un autre fuseau horaire, ça ne marche pas. Je voyagerai pour les transferts, ça, je le ferai », conclut Rigaux.

Son prédécesseur, Dennis te Kloese, s’était vu reprocher de passer trop de temps au Mexique pendant les périodes de transfert, là où réside la famille de sa femme.

Ce podcast belge, qui dure plus d’une heure et demie, tombe à pic pour les supporters du Feyenoord et offre une première prise de contact appréciable avec Rigaux.