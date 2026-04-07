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Al Wasl v Al-Hilal - AFC Champions League Elite West RegionGetty Images Sport

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Des sanctions sévères… Al-Wasl sur la sellette avant d'affronter Al-Nasr

Al Akhdoud vs Al Nasr FC
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Le club émirati affrontera son homologue saoudien dans quelques jours

Le club émirati Al-Wasl se retrouve sous pression à quelques jours de son affrontement contre le club saoudien Al-Nassr dans le cadre de la Ligue des champions de l'Asie 2.

Al-Wasl affrontera Al-Nassr le 19 avril prochain au stade Zabeel, en quarts de finale de la Ligue des champions de l'Asie 2.

À environ 12 jours du match, le club d'Al-Wasl a publié, via son compte officiel sur le site « X », un communiqué annonçant la suspension de son gardien Khalid Al-Sannani et de son défenseur marocain Sofiane Bouftini jusqu'à l'achèvement des procédures disciplinaires.

Lire aussi : Vidéo... Un supporter saoudien annonce qu'il passe du Hilal à Al-Nassr !

Le club émirati a déclaré dans son communiqué : « La société Al-Wasl Football annonce la suspension des joueurs Khaled Al-Sannani et Sofiane Bouftini de toute participation avec l'équipe première jusqu'à nouvel ordre, et ce jusqu'à ce que les procédures internes soient menées à bien conformément aux règlements en vigueur. »

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Selon des informations relayées par le journal saoudien « Al-Riyadiah », Al-Sanani et Bouftini se seraient disputés avec les supporters après la défaite 1-2 contre Sharjah, dimanche dernier, dans le championnat professionnel émirati ADNOC.

Al-Wasl occupe la cinquième place du classement du championnat émirati avec 39 points, à 20 points du leader Al-Ain, à cinq journées de la fin de la compétition.

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