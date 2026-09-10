Des problèmes de santé graves contraignent une légende des Pays-Bas à quitter son poste

La légende néerlandaise Marc Overmars a été contrainte de mettre un terme à sa carrière, le directeur sportif du club belge du Royal Antwerp ayant annoncé hier mercredi son retrait immédiat de ses fonctions en raison de son état de santé.

Après avoir été victime d'une crise cardiaque en décembre 2022, le Néerlandais âgé de 53 ans a expliqué qu'il avait atteint ses limites après de nombreuses années de dur labeur.

Overmars a déclaré dans un communiqué officiel publié par le club belge sur sa page officielle sur « X » : « Malheureusement, l'épuisement accumulé et une très forte pression psychologique ont atteint leur paroxysme à la fin de la semaine dernière. Comme vous le savez tous, ma santé n'est pas au beau fixe. Mais je ressens désormais clairement que je ne suis plus capable de supporter cette vie professionnelle effrénée et éprouvante. »

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Ses médecins l'ont par ailleurs averti des risques liés au fait de poursuivre sur cette voie, et il a ajouté : « J'ai désormais totalement épuisé mon énergie. Si je n'écoute pas mon corps maintenant, mes médecins estiment que le risque de complications graves serait extrêmement élevé. »

Il s'agit d'une décision très douloureuse pour Overmars, qui occupait son poste à l'Antwerp depuis mars 2022 et menait encore des négociations en vue de prolonger son contrat.

L'ancien joueur de l'Ajax, du Barça et d'Arsenal a exprimé sa profonde gratitude envers la direction, le staff et les supporters du club belge, qu'il a décrit comme la « deuxième maison » de sa famille.

Il a également indiqué qu'il se sentait rassuré quant à la nouvelle stabilité du Royal Antwerp, et qu'il prévoyait de faire ses adieux définitifs aux supporters lors du match face à l'Union avant de prendre « un repos complet ».

Overmars a néanmoins assuré à tous qu'il continuerait à revenir au stade Bosuil en tant que supporter, déclarant : « Mon cœur n'est peut-être pas dans sa forme la plus solide en ce moment, mais il bat aujourd'hui et pour toujours pour ce club. »







