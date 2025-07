Des paiements à des CRS ? Mbappé au coeur d'un scandale

Espagne vs France

La superstar du Real Madrid, Kylian Mbappé, fait toujours la une des journaux, quoi qu'il fasse, mais il a une nouvelle fois fait des vagues en France.

Une série de paiements effectués par le capitaine de l'équipe de France fait actuellement l'objet d'une enquête.

Mbappé fait partie d'une enquête qui a été lancée sur cinq membres du Corps républicain de sécurité (CRS), rapporte Le Canard Enchaîné (via Sport). Le CRS est généralement chargé de la sécurité générale, mais en particulier du contrôle des foules, des troubles et des manifestations.

L'enquête porte sur les paiements effectués par Mbappé à cinq agents du CRS en juin 2023. L'agence de renseignement Tracfin, qui traque les crimes financiers en France, dispose d'un document détaillant les paiements de 30 000 euros versés à quatre agents de la CRS cet été-là, un cinquième agent ayant reçu un total de 60 300 euros. Le montant total des dépenses provenant des comptes de Mbappé s'élève à 180 300 euros, ce qui a été signalé par leurs systèmes. Les cinq agents étaient tous affectés à la protection de l'équipe nationale française à l'époque.

Le capitaine de l'équipe de France avait promis de reverser l'intégralité de ses gains issus de la Coupe du monde 2022 au Qatar aux forces de sécurité qui les avaient protégés pendant le tournoi, six mois plus tôt. Il existe un document signé par Mbappé qui en atteste, et la star du Real Madrid avait consulté son avocat, qui lui avait assuré que les agents de sécurité n'auraient pas à inclure ces dons dans leur déclaration d'impôts.

Protection personnelle ou équipe nationale française ?

La brigade d'enquête interne de la police française tente de déterminer si les « dons » sont liés à leur travail lors de la Coupe du monde ou s'ils concernent en réalité la protection personnelle du joueur de 26 ans. Le cinquième commandant, en particulier, est sous le feu des projecteurs, car il a effectué deux voyages au Cameroun et dans le Vaucluse, dans le sud de la France, aux côtés de Mbappé en juin 2023.

Les Bleus ont disputé ce mois-là des matchs de qualification pour l'Euro contre Gibraltar et la Grèce, auxquels Mbappé a participé. Le dernier match s'est déroulé à Paris, au Stade de France, assez loin du Vaucluse. L'été a été difficile pour Mbappé, qui a manqué la majeure partie de la Coupe du monde des clubs en raison d'un virus et qui est toujours engagé dans une bataille juridique avec son ancien club, le Paris Saint-Germain, au sujet de salaires impayés.