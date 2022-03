Des nouvelles d'Ansu Fati

Xavi Hernandez a assuré hier qu'Ansu Fati était dans la dernière ligne droite de son rétablissement, mais la vérité est que l'adolescent du FC Barcelone est encore loin de faire son retour à l'action, selon AS.

Ansu Fati ne rassure pas

Fati est toujours en convalescence à Madrid sous la supervision de Joaquin Juan Sanda, son physio de confiance. Le club a toujours été certain que le temps minimum de récupération serait de deux mois et demi, et cette feuille de route n'a pas changé.

Fati s'est blessé au biceps fémoral de la jambe gauche lors de la défaite contre l'Athletic Club en janvier dernier, et ne reviendra pas avant avril au plus tôt. L'équipe d'entraîneurs et l'équipe médicale du FC Barcelone sont déterminées à être aussi prudentes que possible pour aider leur talent précieux à revenir en toute sécurité.

Et la bonne nouvelle, c'est que le FC Barcelone dispose d'un grand nombre d'attaquants, donc Fati n'a pas besoin d'être pressé de revenir avant d'être absolument prêt. Memphis Depay, Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang offrent à Xavi de nombreuses options en attaque.