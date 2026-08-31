Des noms de premier plan : cinq grands attaquants sans club

À l'approche de la clôture du marché des transferts estival pour les clubs des grands championnats européens, la liste des joueurs sans club comprend encore un certain nombre d'attaquants dotés d'une grande expérience, susceptibles de rejoindre n'importe quelle équipe gratuitement, au premier rang desquels l'Argentin Mauro Icardi, le Français Anthony Martial, l'Espagnol Joselu Mato, le Néerlandais Myron Boadu et l'Anglais Danny Ings.

Icardi, âgé de 33 ans, occupe la tête de la liste des noms les plus en vue disponibles, après la fin de son aventure avec le club turc de Galatasaray, qui a duré 4 saisons et durant laquelle il a réussi à inscrire 77 buts, retrouvant ainsi une grande partie de son niveau de buteur qu'il avait affiché auparavant avec l'Inter Milan et le Paris Saint-Germain. L'attaquant argentin fait l'objet de l'intérêt de Beşiktaş, qui souhaite le conserver au sein du championnat turc.

Anthony Martial figure également parmi les options remarquables, l'attaquant français âgé de 30 ans étant devenu libre après la fin de son expérience avec le club mexicain de Monterrey.

Martial a déjà défendu les couleurs de Monaco, Manchester United, Séville et de l'AEK Athènes, ce qui lui confère une large expérience sur les terrains européens.

Quant au Néerlandais Myron Boadu, il représente une option différente au regard de son âge, puisqu'il n'a que 25 ans, et se retrouve sans club après l'expiration de son contrat avec le PSV Eindhoven. Bien que les blessures aient affecté sa carrière au cours des dernières années, l'attaquant possède encore la vitesse, la capacité de mouvement et l'expérience nécessaires pour revenir sur le devant de la scène.

Joselu Mato se distingue parmi les attaquants espagnols disponibles, le joueur âgé de 36 ans étant à la recherche d'un nouveau club après la fin de son aventure avec le club qatari d'Al-Gharafa.

L'attaquant dispose d'un solide palmarès, notamment après sa saison décisive avec le Real Madrid en 2023-2024, lorsqu'il a joué un rôle marquant dans le parcours de l'équipe vers le sacre en Ligue des champions.

La liste comprend également Danny Ings, âgé de 34 ans, qui est devenu libre après son départ de Sheffield United.

L'attaquant anglais possède une longue expérience dans le football anglais, après avoir joué pour Liverpool, Southampton, Aston Villa et West Ham, ce qui fait de lui une option adaptée pour les clubs à la recherche d'un attaquant expérimenté sans avoir à payer d'indemnité de transfert.