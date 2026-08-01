Des négociations complexes pour un retour d'Amrabat en Liga

Le Real Betis maintient sa volonté de recruter le Marocain Sofyan Amrabat, qui a passé la saison dernière en prêt à Benito Villamarín. Le joueur figure toujours parmi les principales options du club pour renforcer le poste de milieu défensif.

Selon le quotidien espagnol « As », l'arrivée de Vasco Bernal a apporté davantage de solidité et d'équilibre au milieu de terrain du Betis, mais l'entraîneur Manuel Pellegrini estime clairement que son équipe a besoin d'une autre option défensive au milieu, et pense que le retour d'Amrabat répondrait à ce besoin.

La situation du transfert présente toujours les mêmes complications, puisque Fenerbahçe réclame un montant élevé pour un transfert définitif d'Amrabat, alors que le Real Betis n'est pas en mesure d'atteindre ces chiffres, qui dépassent les 10 millions d'euros.

Le joueur dispose d'autres offres, mais attend de trancher son avenir dans l'espoir de revenir en Liga, après avoir été satisfait de sa manière de s'adapter durant sa première année avec le Real Betis.

Toutes les parties souhaitent régler la situation prochainement, tandis que le joueur marocain privilégie l'idée d'un retour au Betis.

Sur le plan sportif, Amrabat sait qu'il est capable de jouer un rôle important lors d'une saison où la Ligue des champions représente une motivation supplémentaire, Pellegrini ayant besoin de doubler les options dans la plupart des postes de son équipe.