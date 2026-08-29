Tottenham a subi sa deuxième défaite consécutive en Premier League, après s'être incliné face à son hôte Newcastle (0-2) ce samedi, lors de sa première rencontre disputée à domicile cette saison, connaissant ainsi un début difficile sous la direction de Roberto De Zerbi, tandis que Newcastle a poursuivi sa belle série de résultats et est remonté à la troisième place au classement.

Newcastle a imposé une forte pression aux locaux en début de rencontre, profitant de la confiance acquise après son match nul contre Liverpool (2-2) lors de la précédente journée, avant que Tottenham ne commence à reprendre le contrôle et à se créer des occasions, sans toutefois parvenir à faire trembler les filets.

Mathys Tel a bien failli ouvrir le score pour Tottenham à la 15e minute, mais le gardien de Newcastle, Lukas Horníček, a détourné sa frappe puissante, avant que Pedro Porro ne gâche une autre occasion à la suite d'une confusion dans la surface de réparation à la 17e minute.

Les tentatives de Tottenham se sont poursuivies, Horníček s'interposant sur une frappe de Robertson à la 36e minute, puis brillant de nouveau devant une tête de Van de Ven une minute plus tard, si bien que la première période s'est achevée sur un score vierge.

En seconde période, Newcastle a payé le prix de ses occasions manquées en début de rencontre, après qu'Anthony Elanga a réussi à ouvrir le score à la 62e minute, à la suite d'une passe de Dubravka dans la surface de réparation, sa frappe heurtant le poteau droit avant de terminer sa course au fond des filets.

Newcastle n'a pas attendu longtemps pour creuser l'écart, Yoane Wissa inscrivant le deuxième but à la 72e minute d'une superbe frappe acrobatique consécutive à un corner, permettant à l'équipe de l'entraîneur Matías Jaissle de sceller la rencontre et d'engranger 3 nouveaux points.

Avec ce résultat, Newcastle est remonté à la troisième place au classement du championnat, tandis que Tottenham a concédé sa deuxième défaite lors des deux premières journées, signant ainsi son pire début de saison.

La rencontre a été marquée par la première apparition de l'Égyptien Omar Marmoush sous le maillot de Tottenham, l'équipe se retrouvant désormais face à une tâche difficile pour rectifier le tir rapidement.