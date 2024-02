Des joueurs dopés en Ligue des champions ? Le témoignage accablant

Dans un podcast consacré à leurs soirées les plus difficiles en Europe, les anciens joueurs de United ont fait part de leurs réserves concernant leurs adversaires en Ligue des champions. Alors que Neville a déclaré que lui et d'autres joueurs de United avaient senti que quelque chose n'allait pas lors d'une certaine rencontre au "milieu des années 2000", Keane a spécifiquement mentionné "quelques équipes italiennes".

Si Neville et Keane n'ont pas désigné de club en particulier, Sir Alex Ferguson, leur manager à l'époque, a déclaré par le passé qu'ils auraient dû remporter encore plus de Coupes d'Europe pendant son mandat. Keane a partagé deux victoires en Ligue des champions avec Neville et United.

Des équipes "pas propres"

Neville a déclaré au podcast Stick to Football : "Il y en a quelques-uns qui me restent en tête et je vais le dire pour des raisons juridiques, je pense qu'il y a eu quelques équipes contre lesquelles nous avons joué qui n'étaient pas propres. Nous l'avons pensé à l'époque." Keane a ajouté : "Nous avons joué contre certaines équipes, je quittais le terrain et j'étais absolument bouleversé. Je regardais les joueurs que j'avais affrontés, deux équipes italiennes, et on aurait dit qu'ils n'avaient même pas joué un seul match.

L'article continue ci-dessous

Pour conclure la discussion, Neville a déclaré : "Vous regardez ce qui s'est passé après dans le cyclisme et dans d'autres sports et chez les médecins, et vous vous dites : "Attendez...". Physiquement, nous étions en forme, nous ne buvions pas. Je suis sorti d'un match contre une équipe italienne et je me suis dit : 'Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, je suis désolé". Et je sais que quelques autres gars, au milieu des années 2000, ont pensé exactement la même chose".

La Serie A visée

Dans les années 1990, les équipes de Serie A étaient les formations à battre en Europe. Elles avaient un représentant dans huit des dix finales de la Ligue des champions qui ont eu lieu au cours de cette décennie, et cinq autres finalistes dans les années 2000. Les allégations de dopage pèsent sur le football italien depuis longtemps, depuis l'époque où Neville et Keane jouaient pour United.

La Serie A a perdu de sa qualité au cours de la dernière décennie, mais trois équipes sont présentes en huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui reprendra en février. Le champion d'Italie Naples affrontera le FC Barcelone, l'Inter l'Atlético de Madrid et la Lazio le Bayern de Munich.