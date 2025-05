Des injections pour Yamal ? La vérité éclate

Real Valladolid vs FC Barcelone

Lamine Yamal a été au cœur de tous les succès des Blaugrana lors du match aller de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre l'Inter.

Quelques minutes avant le match, une alerte à la blessure a éclaté, et on pensait qu'il pourrait être forfait.

Le joueur de 17 ans a ressenti une douleur à la jambe après un tir et a quitté l'échauffement prématurément pour se rendre aux vestiaires afin de passer un examen médical. Cependant, il a été déclaré apte par le staff médical, et il n'y avait pratiquement aucun signe de problème physique après le coup de sifflet final, Lamine Yamal ayant réalisé une brillante performance.

Selon Esport3, sa blessure n'était pas seulement due à cela. Lamine Yamal a ressenti une gêne au quadriceps droit, c'est-à-dire à la cuisse, et le staff médical l'a examinée. Il aurait reçu une injection d'analgésiques pour compenser cette gêne.

Qu'ont déclaré Lamine Yamal et Hansi Flick à propos de sa blessure ? Cela dit, ce n'est pas l'impression donnée par le joueur ou l'entraîneur après le match. Le joueur de 17 ans a qualifié l'incident de « rien » lors de son interview d'après-match, tandis que Hansi Flick semblait satisfait de sa forme physique après la rencontre. L'entraîneur allemand a précisé que le staff médical lui avait donné le feu vert avant le début de la rencontre.

Barcelone semble prêt à mettre en place des rotations massives ce week-end contre le Real Valladolid samedi soir, après deux confrontations épuisantes contre le Real Madrid, qui a duré jusqu'en prolongation, et l'Inter. Les Blaugrana doivent gagner pour conserver leur avantage sur le Real Madrid, mais face à une équipe lanterne rouge et déjà reléguée, beaucoup pensent que Barcelone procédera à des changements. Flick pourrait être un peu plus tenté de laisser Lamine Yamal au repos qu'il ne l'était auparavant.