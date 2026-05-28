Des doutes subsistent sur le successeur de Memphis Depay : « Il n’est qu’une version dégradée de l’original. »

Memphis Depay figure bien dans la liste définitive des Pays-Bas pour la Coupe du monde, mais la question demeure : Ronald Koeman lui accordera-t-il une place de titulaire ? Dans l’émission « KieftJansenEgmondGijp », le débat s’ouvre sur le meilleur avant-centre des Oranje pour la phase finale qui approche.

« Je suis un grand fan de Brian Brobbey. Je l'ai d'ailleurs déjà fait savoir », déclare Rob Jansen pour lancer la discussion sur le poste d'attaquant. « Mais je ne pense pas que Wim (Kieft, ndlr) laissera Brobbey débuter. »

« Brobbey est une version moins aboutie de Depay », tranche Kieft, sceptique malgré la belle saison de l’attaquant à Sunderland. « Depay est fort balle au pied, on peut lui faire des passes, et Brobbey sait aussi les recevoir comme personne. »

« Mais il n’a pas de vrai jeu individuel », objecte l’analyste de Haarlem pour justifier son scepticisme envers l’ancien Ajacide. « Du coup, je suis curieux de voir si Koeman misera uniquement sur Malen. C’est un profil différent : il a beaucoup de confiance et il sera aussi du voyage au Qatar. »

Le présentateur Michel van Egmond rappelle l’importance de la « forme du jour » et souligne que Malen a prouvé à l’AS Rome qu’il était en pleine possession de ses moyens. « Et il y reste », ajoute Jansen.

Koeman pourrait aussi aligner Wout Weghorst, dont la saison à l’Ajax a été décevante mais qui a toujours affiché sa confiance en une convocation.

Memphis a joué 45 minutes avec Corinthians dans la nuit de mercredi à jeudi ; le club brésilien s’est incliné 0-2 face à l’Argentin Platense en Copa Libertadores.