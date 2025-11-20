Parmi ceux-ci figurent des compétitions de football continentales et internationales, ainsi que d'autres jeux et compétitions de haut niveau.

Qatar : Un foyer pour le sport

Au cours des cinq dernières années, le Qatar s'est affirmé comme une destination de choix pour les grands événements et compétitions sportives, grâce aux ressources considérables et au soutien apportés par ses dirigeants et officiels pour assurer la croissance continue du secteur sportif.

Ces dernières années, le Qatar a accueilli une grande variété de compétitions dans différents sports, aux niveaux asiatique, arabe et international. Plus récemment, le Qatar a accueilli la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, actuellement en cours à l'Aspire Academy, un complexe sportif de renommée mondiale devenu un modèle d'excellence dans le développement et la formation de talents dans tous les sports depuis sa création en 2003.

La Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2025 est un événement unique qui démontre la capacité du Qatar à organiser des manifestations sportives, puisqu'il s'agit de la première Coupe du Monde U-17 de la FIFA à réunir 48 équipes. Ce format a déjà rencontré un immense succès et a été salué par tous les observateurs, grâce notamment aux stades qataris pouvant accueillir 104 matchs et à la possibilité d'assister à plusieurs rencontres le même jour. Ce format unique a été introduit pour la première fois lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et a impressionné tous les participants, supporters, experts sportifs et représentants des médias. Le Qatar accueillera les cinq prochaines éditions de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA.

L'histoire a commencé en 2006 avec les Jeux asiatiques.

L'impressionnant palmarès du Qatar en matière d'organisation de grands événements sportifs ne date pas d'hier, mais remonte à bien plus loin. L'organisation des Jeux asiatiques de 2006, où 46 disciplines sportives différentes ont été accueillies avec succès, en est un exemple marquant. On se souvient tous de la mascotte, « Ori », un oryx d'Arabie symbolisant la richesse culturelle du Qatar, et de la spectaculaire cérémonie d'ouverture au stade international Khalifa, qui a duré trois heures – un record à l'époque.

Les Jeux asiatiques feront leur retour à Doha en 2030, la capitale qatarie ayant été officiellement choisie pour accueillir la compétition pour la deuxième fois. Cette édition s'annonce historique et devrait, à l'instar de celle de 2006, établir de nombreux records sportifs et organisationnels.

Le football brille au Qatar. Alors que la Coupe du Monde U-17 de la FIFA se déroule actuellement à Doha, le monde n'a pas oublié le spectacle éblouissant offert par le Qatar en 2022 lors de la Coupe du Monde de la FIFA. L'Argentine a remporté le tournoi, considéré par certains comme l'une des Coupes du Monde les plus divertissantes et techniquement abouties de tous les temps. Sur le plan organisationnel, le Qatar est largement considéré comme le meilleur et le plus performant, de l'avis des médias, des experts et du public.

Le Qatar et le football : une histoire qui dépasse largement le cadre de la Coupe du Monde et de ses différentes catégories d'âge.

Le Qatar a accueilli de nombreux tournois de football prestigieux, tant pour les équipes nationales que pour les clubs. Parmi ceux-ci, la Coupe arabe, qui a rencontré un immense succès auprès du public, et la prochaine édition, très attendue par tout le monde arabe après l'enthousiasme suscité par la première édition. Le Qatar a également accueilli la Coupe d'Asie des Nations de l'AFC 2023, remportée par l'équipe nationale qatarie à domicile, ainsi que des tournois comme la Coupe intercontinentale 2024, où le Real Madrid a vaincu Pachuca au stade de Lusail.

De l'athlétisme au tennis en passant par les sports mécaniques… le Qatar est présent dans tous les sports. Le Qatar a accueilli des événements pour presque tous les grands sports, tels que les Championnats du monde d'athlétisme 2019 et le Championnat du monde masculin de handball 2015. N'oublions pas non plus les compétitions de tennis, notamment l'Open du Qatar, créé il y a 32 ans et qui continue de remporter un franc succès chaque année en simple et en double messieurs.

Le sport automobile n'est pas en reste : le circuit de Losail accueille des Grands Prix de Formule 1 depuis 2021, la prochaine manche étant prévue en novembre, ainsi que des courses de MotoGP, qui s'y déroulent régulièrement depuis 2004.