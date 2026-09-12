Des cadeaux sans buts : le duo du Barça à contre-courant dans le système de Flick

Le duo composé de Anthony Gordon et Dani Olmo continue de jouer un rôle important dans l'augmentation du rendement offensif de l'équipe, après avoir directement contribué à la construction des buts lors des premiers matches de la saison, bien que ni l'un ni l'autre n'ait encore marqué jusqu'à présent.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », les cinq premiers matches de la saison ont vu marquer tous les joueurs offensifs disponibles parmi les titulaires numérotés de l'équipe première, à l'exception d'Anthony Gordon et Dani Olmo.

Les deux joueurs disposent de la capacité de marquer et s'emploieront à accroître la production offensive de l'équipe cette saison, après que Raphinha a ouvert son compteur avec 8 buts, Lamine Yamal avec 5 buts, Fermin Lopez avec 4 buts et Karim Adeyemi avec deux buts, tandis que la nouvelle recrue Gabriel Jesus a également inscrit son premier but dans les filets adverses.

Bien que Gordon et Olmo n'aient pas encore célébré le moindre but jusqu'à présent, les deux joueurs ont directement contribué à la construction des buts.

L'Anglais a délivré 5 passes décisives lors des quatre matches qu'il a disputés en championnat, débutant son parcours par la construction de deux buts face à Elche, avant de délivrer deux autres passes décisives face au Rayo, puis d'ajouter une passe décisive face à Valence.

Face à Valence, Dani Olmo a lui aussi délivré deux autres passes décisives lors de la victoire 5-0.

Outre Gordon et Olmo, les attaquants Hamza Abdelkarim et Jessy Bissiou n'ont pas non plus réussi à marquer le moindre but jusqu'à présent, bien qu'ils soient présents avec l'équipe première tout en portant des numéros de l'équipe réserve.

L'attaquant égyptien n'a joué que 4 minutes, tandis que le Belge n'a pas encore fait sa première apparition à ce jour.



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