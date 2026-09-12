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Hussein Hamdy

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Des cadeaux sans buts : le duo du Barça à contre-courant dans le système de Flick

FC Barcelone
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A. Gordon
D. Olmo
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La quête d'une première visite

Le duo composé de Anthony Gordon et Dani Olmo continue de jouer un rôle important dans l'augmentation du rendement offensif de l'équipe, après avoir directement contribué à la construction des buts lors des premiers matches de la saison, bien que ni l'un ni l'autre n'ait encore marqué jusqu'à présent.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », les cinq premiers matches de la saison ont vu marquer tous les joueurs offensifs disponibles parmi les titulaires numérotés de l'équipe première, à l'exception d'Anthony Gordon et Dani Olmo.

Les deux joueurs disposent de la capacité de marquer et s'emploieront à accroître la production offensive de l'équipe cette saison, après que Raphinha a ouvert son compteur avec 8 buts, Lamine Yamal avec 5 buts, Fermin Lopez avec 4 buts et Karim Adeyemi avec deux buts, tandis que la nouvelle recrue Gabriel Jesus a également inscrit son premier but dans les filets adverses.

Bien que Gordon et Olmo n'aient pas encore célébré le moindre but jusqu'à présent, les deux joueurs ont directement contribué à la construction des buts.

L'Anglais a délivré 5 passes décisives lors des quatre matches qu'il a disputés en championnat, débutant son parcours par la construction de deux buts face à Elche, avant de délivrer deux autres passes décisives face au Rayo, puis d'ajouter une passe décisive face à Valence.

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Face à Valence, Dani Olmo a lui aussi délivré deux autres passes décisives lors de la victoire 5-0.

Outre Gordon et Olmo, les attaquants Hamza Abdelkarim et Jessy Bissiou n'ont pas non plus réussi à marquer le moindre but jusqu'à présent, bien qu'ils soient présents avec l'équipe première tout en portant des numéros de l'équipe réserve.

L'attaquant égyptien n'a joué que 4 minutes, tandis que le Belge n'a pas encore fait sa première apparition à ce jour.

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