Jeudi, Séville accueille West Ham United en huitième de finale aller de l'Europa League, mais les supporters des Hammers qui espéraient faire le déplacement ont pu être choqués par le prix des billets qui a atteint près de 10 000 euros.

Un billet à 10000 euros

Avec des vols qui ont atteint près de 1 000 euros entre Londres et Séville cette semaine et des hôtels et auberges qui ont augmenté leurs prix, les supporters de West Ham qui n'ont pas de billet pourraient se retrouver hors du stade et se demander si c'est la ville la plus chère du monde.

La vérité est que Séville veut dissuader les supporters qui n'ont pas de billets dans la section officielle (où West Ham a reçu 3 000 billets) et a bloqué certaines sections du terrain pour les membres du club.

L'article continue ci-dessous

Les supporters de Séville trouveront des prix à partir de 35 euros, les membres ayant accès à des réductions allant jusqu'à 50 %. Le club andalou souhaite créer une atmosphère intimidante pour prendre l'avantage au match aller et veut remplir le terrain avec ses propres supporters.

C'est également pour cette raison que le prix des billets a été fixé à 9 999 euros pour les non-membres dans les deux sections du terrain situées de part et d'autre de la zone réservée aux supporters à l'extérieur, afin de s'assurer que les supporters de West Ham qui espèrent se faufiler dans la zone réservée aux supporters à l'intérieur ne pourront pas le faire en grand nombre à côté de leurs propres supporters et seront répartis dans le stade, évitant ainsi d'agrandir la zone réservée aux supporters à l'extérieur.