La demi-finale retour de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain a rassemblé mercredi soir 744 000 téléspectateurs aux Pays-Bas sur Ziggo Sport, établissant de loin le record d’audience de la saison pour une rencontre sans club néerlandais.

Cet engouement s’explique par le spectacle offert une semaine plus tôt à l’aller : le PSG l’avait emporté 5-4 à Paris, créant de grandes attentes pour la manche retour en Allemagne. Grâce à un match nul 1-1, le club parisien s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions.

Ces données, partagées sur Instagram par Tina Nijkamp, confirment un « score élevé » pour la rencontre Bayern Munich - PSG. Selon l’experte médias, ces performances surpassent celles des autres grands duels européens de la saison.

La rencontre s’est hissée à la neuvième place du Top 25 quotidien de la Stichting KijkOnderzoek. Diffusée sur Ziggo Sport, elle a réuni en moyenne 744 000 téléspectateurs, pour une audience cumulée de 1 228 000 personnes. Ce match de Ligue des champions a ainsi devancé de nombreuses émissions télévisées habituelles.

Seuls le journal télévisé de 20 h de la NOS (1 385 000), Vandaag Inside (888 000) et Eva (956 000) ont fait mieux mercredi soir.

Pour mémoire, l’aller avait réuni 470 000 amateurs, et la rencontre Arsenal-Atlético Madrid n’en avait attiré que 360 000 la veille, confirmant l’attrait exceptionnel de cette affiche de haut niveau.