Dernières nouvelles concernant la participation de Kane au match contre le Real Madrid

Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich, espère être prêt pour le match très attendu contre le Real Madrid en Ligue des champions, alors qu'il souffre d'une blessure à la cheville.

L'attaquant de 32 ans a manqué la défaite de l'Angleterre en match amical contre le Japon (0-1), mardi soir à Wembley, après s'être blessé à l'entraînement.

Il avait également été mis au repos plus tôt lors du match nul (1-1) contre l'Uruguay, en première partie du stage.

Le meilleur buteur de la Bundesliga a fait son retour aujourd'hui à l'entraînement du Bayern et a participé normalement à la séance, ce qui augmente ses chances d'être prêt pour le match.

Selon les dernières informations de Sky Sports, l'attaquant anglais a désormais de grandes chances de jouer au Santiago Bernabéu.

La chaîne ajoute : « Harry Kane est très bien parti pour disputer le match contre le Real Madrid demain. »

Kane est un élément clé de l'équipe de l'entraîneur Thomas Tuchel, avec 78 buts internationaux à son actif. Les derniers matchs de l'équipe d'Angleterre ont montré à quel point il est important, compte tenu de la baisse d'efficacité offensive en son absence, surtout à l'approche de la Coupe du monde cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Kane a réalisé un bilan impressionnant cette saison, avec 53 buts marqués pour son club et sa sélection en 45 matches, ce qui fait de son absence potentielle une source de grande inquiétude pour le club bavarois, qui domine la Bundesliga avec 9 points d'avance sur son plus proche poursuivant, le Borussia Dortmund.