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Muhammad Sharaf Eldeen

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Dernière surprise du mercato : Liverpool prête une star du Barça

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R. Araujo
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Flick a arrêté son choix sur ses deux défenseurs centraux titulaires

Liverpool est parvenu à un accord pour recruter en prêt l'un des joueurs du FC Barcelone, dans le cadre d'une opération surprise destinée à renforcer sa ligne défensive lors de l'actuel mercato estival, selon un rapport de presse.

D'après le journaliste italien Fabrizio Romano, il existe un accord verbal entre Liverpool et le FC Barcelone au sujet du transfert d'Araujo sous forme de prêt.

Romano a ajouté que le directeur sportif du club catalan, Deco, a donné son feu vert pour finaliser l'opération.

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Araujo devrait rejoindre Liverpool pour devenir un nouveau renfort de la défense du club, dans une opération que Romano a qualifiée de surprise.

Araujo était largement sorti des plans de l'entraîneur allemand du Barça, Hansi Flick, qui privilégie une charnière défensive composée principalement de Pau Cubarsi et Gerard Martin la saison prochaine.


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