Le jeune Argentin Franco Mastantuono se trouve à un tournant décisif de son parcours avec le Real Madrid, moins d'un an après avoir rejoint les rangs du club merengue. Il est désormais sérieusement pressenti pour un départ en prêt, dans le cadre des nouveaux plans tactiques de l'entraîneur portugais José Mourinho, malgré la volonté du joueur de rester à Santiago Bernabéu.

Selon les révélations du quotidien espagnol « AS », la situation de Mastantuono, 18 ans, s'est fortement compliquée depuis l'arrivée de Mourinho aux commandes, son classement dans la hiérarchie ayant reculé derrière les stars de l'équipe Vinicius Junior, Brahim Diaz, Arda Güler et Bernardo Silva, sans oublier l'éventuelle arrivée de Yan Diomande en provenance de Leipzig, ce qui resserre encore l'étau autour de lui.

Des promesses à la désillusion

Il y a un an à peine, Mastantuono attirait les regards des géants européens. Il avait tranché une lutte acharnée entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain en faveur du club espagnol, et avait entamé son aventure de belle manière sur l'aile droite sous la houlette de l'entraîneur Xabi Alonso, avant de perdre progressivement sa place dans le onze de départ, jusqu'à se retrouver en marge des rencontres en fin de saison. Une situation qui a conduit à son exclusion de la liste de la sélection argentine pour la Coupe du monde 2026.

Le marché des prêts s'active

Alors que la volonté du Real Madrid de prêter le joueur, lié par un contrat jusqu'en juin 2031, apparaît clairement, le nombre de clubs intéressés par ses services pour lui offrir davantage de temps de jeu ne cesse d'augmenter. En tête de liste figurent les clubs de River Plate en Argentine, l'Inter Milan et le Stade Rennais, en plus de deux nouvelles destinations : Fulham en Angleterre, dirigé par son ancien entraîneur Álvaro Arbeloa, et le club italien de la Fiorentina.

Une prestation décevante lors du dernier test

Pour ne rien arranger, Mastantuono n'a pas su saisir l'occasion qui lui était offerte lors du match amical de préparation contre Alcorcón, où il a livré une prestation terne et a semblé mal à l'aise malgré la victoire de l'équipe 1-0, sans afficher le niveau attendu, même après avoir obtenu un penalty, ce qui a accru les doutes sur sa capacité à rivaliser.

Il reste au joueur argentin deux matchs amicaux, le premier mardi prochain contre Leganés et le second samedi prochain face à la Fiorentina, pour prouver sa valeur en l'absence de ses concurrents. Toutefois, son avenir semble quasiment scellé, et il est peu probable que ces dernières occasions modifient les plans de la direction du Real Madrid concernant son prêt.