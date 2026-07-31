Le transfert de l'international égyptien Emam Ashour vers les rangs d'Al-Ittihad saoudien continue de se heurter à d'importants obstacles, après qu'Al-Ahly a maintenu sa position, refusant de céder l'une de ses figures les plus en vue si ce n'est selon des conditions financières précises, malgré l'amélioration de l'offre présentée par le club saoudien au cours des dernières heures.

Selon des informations obtenues par le site « Afrique Foot », Al-Ittihad saoudien a intensifié ses tentatives pour recruter Emam Ashour et a nettement revu à la hausse le montant de son offre, dans le but de convaincre Al-Ahly d'accepter de vendre le milieu de terrain international.

Le rapport précise qu'Al-Ittihad a présenté une nouvelle offre d'une valeur de 6 millions de dollars, à laquelle s'ajoutent deux millions de dollars supplémentaires sous forme de primes et de variables liées à la réalisation de différents objectifs sportifs, ce qui représente une augmentation évidente par rapport à la première offre que le club saoudien avait précédemment soumise.

Malgré l'amélioration de la contrepartie financière, Al-Ahly n'a pas hésité à rejeter l'offre dès sa réception, s'en tenant à sa position de refus de négocier selon cette formule.

Al-Ahly fixe ses exigences financières

La direction d'Al-Ahly a confirmé sa position de manière claire, informant les responsables d'Al-Ittihad qu'elle n'envisagerait la vente d'Emam Ashour qu'en échange de 10 millions de dollars en liquide.

Le club égyptien a par ailleurs accordé à son homologue saoudien un délai de 48 heures pour répondre à cette condition, s'il souhaite conclure la transaction avant la fermeture de la fenêtre de négociations.

Des sources exclusives ont révélé à « Afrique Foot » qu'Al-Ittihad a donné un accord de principe pour payer le montant réclamé par Al-Ahly, estimé à 10 millions de dollars, mais a posé comme condition l'échelonnement de la somme.

Le club saoudien propose de verser 6 millions de dollars dès la signature des contrats, les 4 millions de dollars restants devant être payés en deux versements, le premier début janvier et le second au cours du mois de mars.

Al-Ahly refuse l'échelonnement

Al-Ahly a rejeté catégoriquement cette formule et a réaffirmé sa volonté d'obtenir la totalité du montant de la transaction au moment de la signature des contrats, sans aucun échelonnement ni report de paiement.

Face à cette position, l'un des responsables d'Al-Ittihad a demandé un délai supplémentaire et ultime afin de fournir une réponse définitive avant l'expiration du délai fixé par Al-Ahly.

Emam Ashour est lié à Al-Ahly par un contrat courant jusqu'en juin 2028 et constitue l'un des piliers fondamentaux du projet de l'équipe au cours des prochaines années.

Le milieu de terrain, âgé de 28 ans, continue d'attirer l'intérêt de plusieurs clubs, mais la direction d'Al-Ahly semble déterminée à le conserver et n'acceptera son départ que si elle reçoit une offre répondant intégralement à ses exigences financières, au premier rang desquelles l'obtention du montant de la transaction en liquide au moment de la conclusion du transfert.