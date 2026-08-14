Il ne s'agit plus d'un simple intérêt : c'est une course contre la montre. Dans les bureaux du Barça, la décision est prise : ce sera Julián Álvarez maintenant ou jamais. Les Blaugranas s'apprêtent donc à fixer une date butoir pour boucler le transfert le plus complexe de l'été, mettant fin à l'attente et au bras de fer avec l'Atlético Madrid.

Le Barça travaille en silence, selon "Sport", ignorant toutes les rumeurs qui le relient à d'autres alternatives au poste d'attaquant. Et même si la direction sportive garde d'autres options sur la table par précaution, le plan n'a pas changé.

Le quotidien espagnol a précisé que Julián Álvarez est la cible première et unique du Barça, et que l'entraîneur Hansi Flick comme le directeur sportif Deco y sont pleinement attachés, tout en étant conscients du peu de temps restant et de la montée des tensions internes autour du dossier.

Selon des sources proches, la fin de la semaine prochaine sera décisive : le Barça tiendra une réunion finale avec les agents de l'attaquant argentin pour évaluer la situation et prendre la décision définitive, à savoir aller de l'avant avec toute sa force ou clore le dossier et se tourner vers le plan B.

La rupture au Metropolitano

De son côté, Julián comme le Barça restent totalement convaincus que le transfert est réalisable et que certaines étapes n'ont pas encore été franchies. Son absence de la liste de l'Atlético Madrid pour le match amical face à l'Olympique de Marseille n'était pas un message de rébellion, mais relevait de raisons purement physiques : aucun des internationaux revenus aux entraînements lundi n'a participé, faute d'être totalement prêt.

Mais le véritable test aura lieu le 19 août, date du match de l'Atlético face à Málaga à domicile. Diego Simeone voudra alors récupérer toutes ses armes essentielles, et la position de Julián apparaîtra au grand jour.

Le joueur argentin a été clair et catégorique lors de son entretien direct avec Simeone mercredi dernier : il ne veut pas continuer sous le maillot des Rojiblancos.

Et même si l'entraîneur argentin pourrait passer outre et l'inclure dans la liste, Álvarez a affirmé qu'il n'avait pas actuellement la force mentale pour porter le maillot de l'Atlético. Il est attaché au rêve de sa vie : jouer pour le Barça, et il sait que cette occasion pourrait ne jamais se représenter.

La promesse brisée et le point de bascule

Dans les jours précédant la rencontre face à Málaga, Julián continuera de faire pression sur la direction de l'Atlético, dans l'espoir de s'asseoir enfin avec le directeur général Miguel Ángel Gil Marín pour se faire entendre.

Le récit du joueur est clair et direct : Gil Marín lui avait personnellement promis de le laisser partir cet été si une offre convenant à toutes les parties arrivait, mais il est aujourd'hui revenu sur sa promesse. Julián et son agent réclament des explications, assurant qu'ils ont commencé à se rapprocher sérieusement du Barça sur la base de cette promesse.

Quand le Barça renoncera-t-il à Álvarez ?

Selon le quotidien "Sport", le Barça a jusqu'ici témoigné un respect et un soutien total au joueur, découlant d'une conviction absolue qu'il est la pièce idéale pour renforcer l'attaque de l'équipe.

Le journal a souligné que la patience a des limites, le club catalan ne voulant pas entamer la dernière semaine du mercato sans attaquant, période durant laquelle l'Atlético pourrait se libérer de tout engagement et fermer définitivement la porte.

C'est pourquoi la direction sportive du Barça a demandé des informations sur d'autres alternatives pouvant être bouclées rapidement, aucune démarche ne devant être entreprise sans l'aval de Flick.

Des noms séduisants et prêts à bouger dans les derniers instants existent, mais ce scénario n'a pas encore été activé, le message du Barça étant clair : la priorité absolue va à Julián Álvarez. Pour une seule semaine de plus.