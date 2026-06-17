Derksen se montre très clair sur l'absence de carton rouge pour Messi

Johan Derksen ne partage pas l’euphorie suscitée par Lionel Messi, auteur d’un triplé lors du match d’ouverture de la Coupe du monde. Pour l’analyste néerlandais originaire de Drenthe, le meneur de jeu argentin aurait dû recevoir un carton rouge lors de la rencontre remportée 3-0 contre l’Algérie.

Selon lui, l’attaquant argentin a asséné un coup de pied au mollet d’Aïssa Mandi en première période, à Kansas City. Fait notable : l’arbitre Szymon Marciniak n’a pas sorti de carton et n’a pas consulté la VAR.

« Un petit bonhomme méchant et sournois », assène Derksen dans l’émission « Vandaag Inside Oranje », avant d’ajouter : « On pourrait tout aussi bien supprimer le VAR. Cet homme a quand même pu voir la scène trois fois, non ? »

Van der Gijp estime que « nous avons eu de la chance » de voir Messi jouer aussi longtemps au plus haut niveau. « Mais c’est à 100 % un carton rouge », tranche l’analyste de Dordrecht, en accord avec Derksen.

Van der Gijp tente alors de se mettre dans la peau de l’arbitre polonais Marciniak : « Si cet arbitre s’est dit : “Il ne le touche pas si fort que ça”, je peux encore le comprendre. Mais les autres doivent quand même se dire… »

Derksen anticipe toutefois que Messi, qui fêtera bientôt ses 39 ans, brillera encore une fois lors de cette Coupe du monde. « Pour Cristiano Ronaldo, je ne pense pas que ce soit possible. »

Portée par un Messi des grands soirs, l’Argentine, championne du monde en titre, a parfaitement lancé sa Coupe du monde. Prochain rendez-vous lundi face à l’Autriche, qui a débuté par une victoire 3-1 contre la Jordanie.