Les incidents qui suivent les matchs du Maroc au Mondial exaspèrent Johan Derksen. L’habituel chroniqueur de l’émission « Vandaag Inside » s’étonne qu’on qualifie ces débordements de « problème de société ».

« Je suis épuisé de constater qu’à chaque fois que des jeunes Marocains se comportent mal, on parle d’un problème de société. Quand d’autres sélections sont éliminées, aucun souci. Mais dès que le Maroc gagne ou perd, c’est le chaos », s’emporte Derksen dans l’émission de lundi.

Il s’en prend aussi à la police d’Amsterdam : « Ils se sont fait photographier, ils brandissaient des drapeaux au lieu d’intervenir. La ville est saccagée et ils restent là à rigoler. Je pense que les Amstellodamois ne comprennent absolument rien à tout ça. »

« Les Marocains affirment trop facilement qu’il ne s’agit pas d’un problème marocain, mais d’un problème de société. Or, comme l’ont montré tous ces autres pays, il s’avère désormais que ce n’est pas un problème de société. C’est bel et bien un problème marocain », constate Derksen après avoir observé les émeutes qui ont éclaté à divers endroits aux Pays-Bas.

Valentijn Driessen, lui, s’en prend au Premier ministre Rob Jetten. Après la victoire du Maroc face aux Pays-Bas en seizièmes de finale, le politicien avait parlé de « fraternité », une déclaration qui agace le journaliste. « Après Pays-Bas – Maroc, on parlait encore de fraternité. Mais quand ensuite des villes sont saccagées, on n’entend plus grand-chose. »

Pour conclure, Derksen réaffirme qu’il ne s’agit pas d’un problème de société, comme l’ont pourtant soutenu Ibrahim Afellay et d’autres : « Il faut cesser de qualifier systématiquement cela de problème de société. On ne voit pas cela à cette échelle dans d’autres pays. C’est simplement ce que la Coupe du monde met en évidence. »