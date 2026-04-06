Derksen s'en prend violemment aux supporters rebelles et à la direction du PEC Zwolle

Johan Derksen n'a pas de mots assez durs pour les supporters du PEC Zwolle, qui ont provoqué dimanche le report du coup d'envoi du derby de l'IJssel contre les Go Ahead Eagles. Le secteur réservé aux visiteurs du stade De Adelaarshorst a été évacué par la police anti-émeute, car de nombreux supporters du PEC portaient des vêtements masquant leur visage.

« Je me suis vraiment énervé contre ce public de Zwolle, qui se tient dans les tribunes comme les Blues Brothers, le visage couvert. Mais si tu viens à un match le visage couvert, la police sait que tu viens pour semer le trouble », a déclaré Derksen lundi dans le podcast Groeten uit Grolloo.

« Si vous venez en tant que supporter du PEC, vous pouvez simplement montrer votre visage. Personne n’a à en avoir honte. C’est la énième preuve que les personnes qui viennent aux manifestations et aux matchs de foot le visage couvert ne viennent que pour semer le trouble. C’est pourquoi il faut l’interdire », déclare De Snor aux différentes autorités.

Son voisin de table, Henk Kuipers, fait remarquer que le visage est souvent dissimulé sous un pull à l’intérieur du stade. « Et ça, on ne peut pas le fouiller. » Derksen ajoute que dimanche, à Deventer, « on a bien géré la situation ».

« Il ne faut pas se laisser influencer par des arguments du genre : c’est un match important, il faut qu’il ait lieu. La police fait simplement évacuer ces personnes des tribunes, et c’est tout », explique Derksen en référence à l’évacuation du secteur visiteurs de l’Adelaarshorst par la police anti-émeute.

Pour finir, Derksen n’a pas un mot gentil pour la direction du PEC : « Ces gens se tiennent derrière une barrière à prier et à supplier : les gars, ne faites pas ça. Et après coup, ils n’ont rien à dire à ce sujet, et ne s’en mêlent pas. Mais on peut quand même dire : ce genre d’imbéciles, on ne les appelle pas des supporters ? On peut s’en passer comme d’une dent de sagesse. Et pour l’amour de Dieu, qu’ils ne reviennent pas au PEC Zwolle. Car ils donnent une mauvaise réputation au PEC. »