Mardi, dans l’émission « Vandaag Inside », Johan Derksen a vivement critiqué Gianni Infantino. Selon l’analyste, réputé pour son franc-parler, il est « une véritable honte » que le président de la FIFA se soit rendu dans le vestiaire de l’Iran après le match nul 2-2 contre la Nouvelle-Zélande.

Le président de la FIFA a déclaré qu’il était fier des joueurs iraniens et a qualifié de « honneur » la présence de l’Iran au Mondial, une participation longtemps incertaine en raison des tensions avec les États-Unis, pays organisateur, et de l’attitude souvent hostile du président Donald Trump.

« Merci d’être ici. Je sais ce que vous traversez. Mais vous êtes plus forts que tout. Vous avez réuni tout le stade derrière vous, derrière la Team Melli. Vous le montrez au monde entier et vous transmettez un message très fort. Alors, un grand merci », a-t-il déclaré sous les applaudissements des joueurs iraniens.

« Ils auraient dû mettre Infantino à la porte », s’indigne Derksen. « L’Iran est très mal traité. On les laisse jouer rapidement un petit match aux États-Unis, puis ils doivent repartir. Ce n’est pas ainsi qu’un pays hôte traite ses équipes. »

« Cet Infantino était encore là à voler la vedette parce qu’il sait qu’il y a une équipe de tournage. Si j’avais été l’entraîneur de l’Iran, j’aurais dit : personne n’entre ici dans les vestiaires, et toi encore moins », a-t-il ajouté, regrettant que le sélectionneur Amir Ghalenoei ne soit pas intervenu plus fermement après la première sortie des siens dans la compétition.

« Ces joueurs sont peut-être aussi des victimes du régime iranien », rappelle l’avocat Job Knoester. René van der Gijp acquiesce : « À cent pour cent ». « Mais cela n’a rien à voir avec le régime », coupe Derksen.

« Ce malotru n’avait rien à faire là-bas ; il n’a fait que voler la vedette de manière vulgaire », assène Derksen, avant d’enfoncer le clou : « Et il fait exactement la même chose avec Trump dès qu’une caméra traîne dans le coin. »