Derksen s'en prend violemment à deux hauts responsables de la KNVB

L’annulation du but égyptien face à l’Argentine en huitièmes de finale du Mondial provoque l’ire de Johan Derksen et René van der Gijp. Derksen s’en prend également avec virulence aux dirigeants de la KNVB.

« On a longtemps cru que le VAR serait la solution. Avec le VAR, on n’aurait plus de petits problèmes. Mais il s’avère maintenant, avec le recul, que quelqu’un a accidentellement marché sur l’orteil d’un autre joueur », explique Van der Gijp dans l’émission « Vandaag Inside », en référence au but refusé de l’Égypte (0-2) mardi.

« Ce n’est pas une faute. C’était complètement absurde », s’indigne Derksen, rappelant que le football est un sport de contact.

« Inutile de convoquer l’arbitre devant l’écran pour si peu. Allons, les gars ! Tout dépend de l’angle de vue : celui du VAR et celui du téléspectateur », ajoute Van der Gijp.

Derksen s’étonne que d’autres nations ne prennent pas fait et cause pour l’Égypte : « Tout le monde trouve ça très bien. Chaque tour supplémentaire en Coupe du monde rapporte des millions en plus. »

Il s’en prend ensuite à la KNVB : « À la KNVB, personne n’a d’opinion. Il y a un directeur technique qui n’a jamais rien dit de sensé sur le football », déclare-t-il en visant d’abord Nigel de Jong.

« Et nous avons une directrice (Marianne van Leeuwen, ndlr) qu’ils ont recrutée uniquement parce que c’est une femme. Elle ne fait que répéter des évidences. Tous, ils visent un poste à la FIFA. Là-bas, ils auront une carte Gold, un hôtel cinq étoiles et voyageront en première classe. Comme ça, ils pourront vieillir tranquillement. »