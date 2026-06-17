Derksen réagit après la débâcle de Cristiano Ronaldo au Mondial

Johan Derksen n’épargne pas Cristiano Ronaldo. Le Portugal, réduit à dix, a été tenu en échec 1-1 par un Congo courageux, et l’attaquant de 41 ans n’a, selon l’analyste, réalisé aucune action notable. Dans l’émission « Vandaag Inside Oranje », Derksen estime qu’il est temps pour la star de céder sa place sur le banc, s’étonnant que le sélectionneur Roberto Martínez ne l’ait pas remplacé jusqu’à la fin du match.

« Le Portugal évoluait à dix. Je n’ai pas vu une seule action notable de Ronaldo. Mais le sélectionneur n’ose tout simplement pas le remplacer », a constaté Derksen, stupéfait de voir Roberto Martínez laisser le vétéran sur la pelouse jusqu’au coup de sifflet final.

« Cela en dit long sur la personnalité des autres joueurs. Ils devraient simplement dire : nous voulons gagner et gagner notre vie. Ce bon à rien ne fait rien », a-t-il ajouté, sans mâcher ses mots à l’encontre de l’attaquant décevant, juste après le match Portugal – Congo.

« En réalité, on espère qu’il prendra lui-même la décision », renchérit son collègue René van der Gijp. « On l’espère depuis quatre ou cinq ans déjà. Qu’il dise de lui-même : j’ai 41 ans, et j’ai dépassé mon apogée. Mais il a tout de même eu une carrière formidable. »

Derksen s’en prend ensuite à Bruno Fernandes, autre cadre de la sélection : « C’est un grand joueur, mais il devrait prendre les jeunes à part et leur dire : “Ronaldo, c’est fini, ça ne passe plus.” »

Van der Gijp acquiesce : « Pour l’instant, vous affrontez le Congo, mais bientôt vous jouerez contre la France et, à ce moment-là, il devra défendre. Ronaldo se retrouvera à dix mètres dans sa propre moitié de terrain et il devra parcourir soixante mètres jusqu’au but. Il n’y arrivera plus. »

Derksen écarte d’ores et déjà le Portugal de la course au titre mondial. « Pas avec Ronaldo, non. Mais ce sélectionneur est aussi un mollasson. Quand un joueur joue mal et n’est pas dans le coup, on le remplace, non ? »