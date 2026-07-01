Derksen prend la défense de Bosz et désigne le remplaçant idéal pour les Oranje

Johan Derksen estime que Peter Bosz serait le successeur idéal de Ronald Koeman au poste de sélectionneur des Oranje. Considérant peu probable que l’entraîneur du PSV quitte soudainement son club, « De Snor » préconise donc une solution intérimaire.

Derksen ne fait pas grand cas de la recherche menée par le directeur technique Nigel de Jong. « Je retiens déjà mon souffle », a-t-il déclaré dans l’émission Vandaag Inside. « Car je n’ai absolument aucune confiance en ce directeur technique. »

« Il va appeler Arne Slot, mais celui-ci lui dira sans doute qu’il peut gagner des millions dans un club européen. La KNVB ne peut pas rivaliser. Je continue de penser que Peter Bosz, après Slot, est le candidat idéal. Seulement, il a signé avec le PSV », ce qui indique que le champion en titre n’est pas une option pour la fédération.

Pour lui, la solution est simple : « Placez Ron Jans à la tête de l’équipe pour deux ans, puis nommez Bosz sélectionneur pour les cinq années suivantes. Il est essentiel de ne pas se tromper de profil. »

« Jans est le seul aux Pays-Bas à posséder la culture générale et l’expérience nécessaires pour occuper ce poste pendant encore deux ans. Et je pense qu’il serait partant », affirme Derksen en mettant en avant l’entraîneur désormais à la retraite.

Derksen s’oppose fermement à une promotion de Michael Reiziger des Jong Oranje vers l’équipe première. « Ce serait absurde. Reiziger se voit comme un grand entraîneur, mais il n’a encore rien prouvé en solo. Il faut de l’expérience au plus haut niveau. »

Enfin, la solution Sarina Wiegman, évoquée par Youri et Jan Mulder, est également écartée : « Vu le niveau du football féminin, impossible de passer ensuite à une équipe masculine. »