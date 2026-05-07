Derksen a une opinion tranchée sur le départ de Van Hooijdonk du NAC Breda

Dans l’émission « Vandaag Inside», Johan Derksen a commenté le départ de Pierre van Hooijdonk de son poste de conseiller technique au NAC Breda. Pour l’analyste originaire de Grolloo, la rupture entre les deux parties était inévitable.

L’ancien international a motivé son choix dans un communiqué publié sur le site du club : « Je prends cette décision en sachant que j’ai toujours agi en toute conscience et avec honneur, dans l’intérêt du NAC. Malgré la confiance que m’accordent la STAK, le Conseil de surveillance et la direction, l’agitation ambiante m’a conduit à la conclusion qu’il était préférable, une fois encore, d’agir dans l’intérêt du NAC. J’ai donc décidé de me retirer de mon rôle de conseiller. »

« Il s’est mis hors jeu tout seul. Ça ne pouvait pas bien finir », soupire Derksen. « Ce mec est employé par le NAC, et il n’a défendu que les intérêts de son fils. »

« Le club se retrouve le bec dans l’eau, et le fiston, qui n’y connaît rien et qui a échoué partout, s’en va jouer à l’étranger avec un pactole. C’est antisocial pour un salarié du NAC. »

« Ça ne pouvait pas bien se passer. Il n’a pas démissionné, il a été poussé vers la sortie. L’opinion publique, les banderoles dans le stade… c’est fatal », conclut Derksen.

« Sur le plan professionnel, je n’ai rien à voir avec ça », a-t-il insisté dimanche dans Studio Voetbal. « Je n’ai pas reçu d’appel du club où il joue actuellement, contrairement à ce qui a été suggéré ; je n’ai parlé à personne. J’ai tout montré, l’intégralité de la communication. Pour moi, c’est donc tout à fait clair. Mais on peut bien sûr toujours faire le lien, puisque j’ai un rôle de conseil.»

La semaine dernière, Van Hooijdonk a critiqué le comportement de Joost Blaauwhof, journaliste à Voetbal International, et a rendu publique une conversation WhatsApp sur X. « Un “journaliste” qui sert un intérêt autre que celui de faire éclater la vérité », a raillé l’ancien attaquant.