Johan Derksen se dit inquiet dans Groeten uit Grolloo de l’agressivité qui revient régulièrement dans le football amateur. De Snor cite en exemple l’incident violent impliquant Jhon van Beukering le week-end dernier.

Van Beukering s’est retrouvé au cœur de la polémique samedi, car il aurait asséné un coup à Quiermo Dumay, joueur de l’équipe à domicile, à la mi-temps d’IJsselmeervogels - GVVV. Le match amateur a ensuite été interrompu, et GVVV a plus tard publié un communiqué indiquant que l’entraîneur adjoint, ainsi que l’entraîneur principal Dennis van Beukering, avaient été mis à pied.

« Tout le football est en train de se dégrader », soupire Derksen lundi. « Si vous allez voir un match de jeunes, vous avez surtout honte des parents qui crient, racontent n’importe quoi et sont capables d’en venir aux mains avec les pères de l’équipe adverse. »

« Et lors des matches amateurs adultes, on en arrive à des scènes de meurtre et de violence. Les arbitres doivent parfois courir pour rejoindre le vestiaire et ils ont tous un juge de touche qui doit rapporter cinq points par an au club, donc il lève son drapeau de manière partiale. C’est vraiment affreux », affirme Derksen sans détour.

L’analyste de Grolloo poursuit : « Et si les entraîneurs commencent eux aussi à y prendre part, alors c’en est fini. Là, je me dis : pourquoi le football amateur existe-t-il encore ? C’est évidemment une dérive, et GVVV a réagi de manière très adéquate en mettant immédiatement ces deux-là à la porte. Et je pense que M. Van Beukering ne devrait plus jamais être entraîneur. »

« Mais il y a des incidents chaque week-end dans le football amateur. Je ne le comprends pas. J’ai 77 ans, et je n’ai encore jamais cassé les dents de quelqu’un gratuitement. On est parfois en colère et alors on peut s’exprimer verbalement. Mais passer immédiatement à ce genre d’agression... »

« On peut bien commettre des fautes sur le terrain et être un joueur dur. Mais on ne peut évidemment pas aller frapper les gens au visage quand on n’est pas d’accord sur quelque chose », conclut ainsi Derksen dans son analyse de la polémique autour des frères Van Beukering.