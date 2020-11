Derby OL-ASSE : Denayer de retour dans le groupe lyonnais

Pour le derby face à l'AS Saint-Etienne, Rudi Garcia, le coach de l'OL, pourra compter sur le retour de Jason Denayer.

Dimanche soir, l'Olympique Lyonnais recevra l'AS Saint-Etienne pour l'un des derbies les plus chauds de la . Et pour ce match, Rudi Garcia enregistre le retour de Jason Denayer. Le défenseur belge avait manqué les deux derniers matches (contre Moanco et ) en raison d'une blessure.

Le groupe de l'OL pour le derby

Gardiens : Lopes, Pollersbeck

Défenseurs : Bard, Diomandé, Denayer, Benlamri, Dubois, Gusto.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Milieux : Mendes, Guimarães, Caqueret, Paqueta, Aouar, Lucas.

Attaquants : Dembélé, Cornet, Cherki, Kadewere, Toko Ekambi, Depay.