Lyon, Jason Denayer forfait pour la réception de Monaco

Touché musculairement à l’entraînement, Jason Denayer n’a pas été retenu par Rudi Garcia pour la réception de Monaco, dimanche (21h).

Vendredi, Rudi Garcia avait laissé planer un doute quant à la participation de Jason Denayer à la rencontre contre . Touché musculairement lors d’un entraînement, le Belge est trop juste et n’a pas été retenu dans le groupe lyonnais. Sans le Diable Rouge et avec seulement le jeune Diomandé comme alternative en défense centrale, Garcia pourrait bien offrir sa première titularisation à Djamel Benlamri, le défenseur algérien étant convoqué. A noter également le retour de Melvin Bard et Maxence Caqueret, absents face à .