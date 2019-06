Derby ne retiendra pas Lampard en cas d'une offre de Chelsea

Les Rams sont en discussions avec leur manager pour un nouveau contrat, mais ils sont disposés à le libérer si jamais Chelsea frappe à sa porte.

Derby County espère pouvoir convaincre Frank Lampard de rester à son poste actuel de manager de l'équipe, mais la direction ne s'opposera pas si venait à finaliser les pourparlers pour nommer l'ancien international anglais à sa tête.

Selon des sources proches de Lampard à Derby, le propriétaire de Rams, Mel Morris, s'est dit ravi du travail accompli par le jeune homme de 40 ans à Pride Park et envisage même de lui proposer un nouveau contrat pour rester en place. Avec Lampard aux commandes, Derby a bien failli se tailler une place en pour la saison 2019-2020, perdant de justesse contre (1-2) en barrages, du côté de Wembley.

En raison de son bon travail, l'ancienne idole de Stamford Bridge émerge comme le principal candidat pour remplacer Maurizio Sarri sur le banc des Blues et des discussions préliminaires ont déjà eu lieu.

Du côté de Derby, et même si l'on essaye de conserver le jeune technicien, personne ne fera obsacle si les Blues concrétisent leur intérêt et parviennent à convaincre Lampard de franchir le pas et relever un nouveau challenge. Le 3e du dernier exercice de la Premier League devra toutefois débourser 3,5 millions d'euros pour racheter son contrat à Derby. Et les Londoniens feraient mieux de se presser, car Sarri est désormais prêt à s'engager en faveur de la .

Les champions d'Italie ont travaillé d'arrache-pied pour conclure un accord avec l'italien. Les Blues devraient engranger entre 2 et 4 millions d'euros dans cette opération, en guise d'indemnités.