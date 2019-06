La Juve et Chelsea seraient tombés d'accord pour Sarri

D'après Sky Sports, la direction de Chelsea aurait accepté de libérer Maurizio Sarri au profit de la Juventus.

Maurizio Sarri se rapproche de plus en plus de la de Turin, le poste qui lui est promis depuis le départ de Massimiliano Allegri. Jeudi soir, le site de Sky Sports, a indiqué que les Bianconeri ont trouvé un terrain d'entente avec pour le transfert de l'expérimenté technicien.

Aucun détail n'a filtré concernant le détail de cet accord. Toutefois, on peut imaginer que la Juve a fait un effort financier pour rompre l'engagement qui lie l'ancien coach de à la formation londonienne.

Un contrat de trois ans attend Sarri

Sarri devrait parapher son deal avec les champions d' dans les tous prochains jours. Son contrat porterait sur une durée de trois ans.

Au final, Sarri ne sera donc resté qu'une seule saison du côté de Stamford Bridge. Mais une saison plutôt fructueuse puisqu'il a qualifié son équipe pour la prochaine Ligue des Champions et conquis la . Il s'agissait d'ailleurs de son tout premier trophée comme entraineur.

Avec Sarri sur le banc, la Juventus son penchant pour les entraineurs locaux. Depuis 1976, et sur les 21 techniciens qui se sont succédé à sa tête, il n'y a qu'un seul non-italien, en la personne de…Didier Deschamps (2006/07). Et encore, ce dernier était un ancien de la maison et donc pas vraiment un inconnu.