Derby de Manchester : United étrille City pour les débuts de Carrick

Pour sa première sur le banc, Michael Carrick a réussi ses débuts à la tête de Manchester United, vainqueur 2-0 de Manchester City lors du derby de Premier League disputé à Old Trafford. Longtemps solide et patient, United a attendu la seconde période pour faire la différence et s’offrir un succès aussi net que symbolique face au voisin et prétendant au titre.

La première période a été marquée par un rapport de forces équilibré mais globalement favorable aux Red Devils. Bien en place défensivement, les hommes de Carrick ont coupé les circuits de relance de City et limité les situations dangereuses. Les visiteurs, rarement en mesure d’accélérer, ont manqué de précision dans le dernier tiers, tandis que United procédait par transitions rapides sans parvenir à conclure avant la pause.

United frappe par deux fois

Le match a basculé après l’heure de jeu. À la 65e minute, Manchester United a exploité une transition rapide parfaitement menée : lancé dans l’axe, Bruno Fernandes a trouvé Bryan Mbeumo, qui a conclu d’une frappe rasante à l’entrée de la surface pour tromper Gianluigi Donnarumma (1-0). Un but logique au vu de la maîtrise collective affichée par les locaux.

Manchester City a tenté de réagir, sans réel succès. Les joueurs de Pep Guardiola ont multiplié les centres et les projections, mais se sont heurtés à un bloc uni et compact, bien protégé par Lisandro Martínez. Les occasions franches sont restées rares, malgré quelques frappes lointaines et des situations stoppées par le gardien mancunien.

City n'a pas existé

À la 76e minute, United a définitivement scellé la rencontre. Sur un centre venu de la droite, Patrick Dorgu a repris le ballon au premier poteau et trouvé le fond des filets avec l’aide du poteau (2-0). Old Trafford a alors explosé, savourant une victoire qui aurait pu être plus large sans plusieurs arrêts décisifs de Donnarumma et quelques positions de hors-jeu.

Ce succès permet à Manchester United de renouer avec la victoire en championnat et de retrouver de la confiance après une période agitée. Pour Manchester City, cette défaite freine la course au titre et confirme une prestation en demi-teinte dans un rendez-vous majeur. Carrick, lui, signe une entrée en matière convaincante et relance l’espoir d’une fin de saison plus sereine pour les Red Devils.